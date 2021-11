La estrella del béisbol Ohtani rechaza un premio del Gobierno japonés

El galáctico lanzador de los Angels, Shohei Ohtani, rechazó el "Premio Honor del Pueblo", un galardón que otorga el primer ministro japonés, por considerar que es "demasiado pronto".

El joven lanzador y bateador de 27 años, elegido como el Jugador Más Valioso de las Grandes Ligas en Estados Unidos hace una semana, ha rechazado recibir el honor que otorga el gobierno de su país a los logros en el deporte, la cultura o el entretenimiento, según informaron medios locales.

El rechazo a este galardón japonés por parte del jugador respondería a "su fuerte deseo por continuar centrándose en alcanzar metas más altas", según declaraciones a los medios por parte de Hirokazu Matsuno, jefe del Gabinete japonés.

"Nos unimos a los japoneses, esperando que lo haga aún mejor la próxima temporada y más allá", afirmó el portavoz nipón.

No es la primera vez que este premio no es aceptado. Otra estrella nipona de la historia del béisbol en EE.UU., el aclamado Ichiro Suzuki (48 años) también ha rehusado, hasta tres veces, recibir este honor que otorga el primer ministro nipón.

Al igual que ahora el joven Ohtani, Suzuki no habría aceptado el premio de su gobierno por considerarlo prematuro en su carrera.

Este premio fue creado en 1977, siendo el primero en recibirlo el jugador de béisbol Sadaharu Oh. Entre algunas de las figuras más reconocidas, en 1998 le fue concedido a Akira Kurosawa, mientras que en 2011 se concedió a la selección femenina de fútbol japonés. Tokio (EFE)