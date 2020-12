La NBA vuelve a establecer política de estar de pie durante el himno nacional

El año electoral acabó en Estados Unidos y la NBA, a través del comisionado Adam Silver, confirmó que la liga volverá a establecer la política de que los jugadores se mantengan de pie durante la interpretación del himno nacional.

Después de que prácticamente todos los jugadores, entrenadores y miembros del personal se arrodillaran para escuchar el himno nacional en la burbuja en el Walt Disney World Resort en Orlando, Florida, a principios de este año, Silver dijo que espera que la liga vuelva a su política de defender el himno.

El comisionado, que no dio a conocer la razón por la cual no estuvo en vigor esa misma política en la burbuja de Orlando, señaló que la liga ha continuado el diálogo con los jugadores sobre el asunto y aunque no habrá castigos si la gente elige no pararse, si hay cambios en esa política que deberá ser aceptada por todos.

"Siempre ha existido la noción de que esta liga es más grande que un equipo, un jugador, una oficina de liga", recordó Silver en su charla anual con los periodistas previa al inicio de la nueva temporada. "Creo que es por eso que hemos tenido tanto éxito a lo largo de los años, porque realmente nos unimos y solucionamos en algunos casos cuestiones muy difíciles".

Silver reconoció que actualmente el asunto es muy emotivo a ambos lados de la ecuación en Estados Unidos y consideró que requiere un compromiso real en lugar de simplemente hacer cumplir las reglas.

El comisionado también dijo que después de que la NBA suspendiera su política de pruebas aleatorias para la marihuana esta temporada, la liga y el sindicato de jugadores discutirían el asunto más a fondo la próxima temporada baja.

Silver señaló que si bien las opiniones de la sociedad sobre el uso de la marihuana han cambiado, las diferentes leyes de un estado a otro son algo que la liga debe considerar antes de decidir cómo proceder.

Cuando se le preguntó sobre la idea de que la liga regrese a una burbuja para los playoffs, Silver dijo que cualquier cosa es una posibilidad, pero su esperanza es que la vacuna para la Covid-19 sea lo suficientemente exitosa que cuando comiencen a fines de mayo, exista la posibilidad que los aficionados regresen a los campos.

Silver recordó que la recortada temporada a 72 partidos está programada concluir a partir del mediados de julio, lo que les da la confianza que durante todos los playoffs se incremente su presencia.

"Tenemos la esperanza de que, dado el lanzamiento planificado de la vacuna, vamos en la buena dirección, y será cada vez más probable que haya un retorno a la ventaja de local", manifestó Silver. "Si el lanzamiento de la vacuna tarda y no permite la posibilidad real de la vuelta de los aficionados, entonces podremos analizar de nuevo un ambiente tipo burbuja".

Silver también confirmó que la NBA para nada buscará recibir ningún tipo de privilegio de cara a recibir la vacuna y se someterá al proceso general que establezcan las autoridades sanitarias.

En cuanto a las millonarias perdidas económicas que ha generado la pandemia del coronavirus, Silver reconoció que habían abierto el asunto de una posible expansión dentro de la liga, lo cual permitiría un ingreso de más de 1.000 millones de dólares que serían de gran ayuda a la actividad financiera de los equipos.

Pero todavía no había nada decidido al respecto ni era un asunto que tuviese la mayor prioridad dentro de la liga.

La NBA no ha agregado un equipo desde que se expandió a 30 al acordar agregar a los Hornets de Charlotte, entonces Bobcats, en el 2002 (comenzaron a jugar en el 2004).

Si la liga decide expandirse, Seattle probablemente sería el primero en la fila, después que los SupeSonics se mudaron a Oklahoma City, en el 2008. Nueva York (EFE)