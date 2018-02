La portería mexicana está en buenas manos, afirma Adolfo Ríos

Pese a las dudas que genera la lista de jugadores elegidos por el técnico Juan Carlos Osorio para integrar la Selección Mexicana que participará en el Mundial de Rusia 2018, la portería mexicana está en buenas manos.

El exseleccionado nacional Adolfo Ríos no puso en duda la calidad de los guardametas mexicanos de cara a la siguiente justa mundialista e indicó que es claro quiénes serán los encargados de resguardar la meta mexicana en Rusia.

“En este momento la portería de México está en buenas manos, me parece que Memo tiene que estar en situación de primer arquero, junto con Corona y Cota, si es que Talavera no alcanza a recuperar el nivel que tenía cuando se lastimó”, comentó Ríos en entrevista con Notimex.

Sin embargo, el exjugador del América consideró que esta situación podría cambiar para próximos procesos mundialistas si las prioridades de los equipos de la Liga MX no se modifican para darle preferencia a la formación de arqueros mexicanos.

“Hay que seguir trabajando las camadas de porteros en México. No quiero decir que hay que cerrarles la puerta a los extranjeros, al contrario. Pero tristemente en nuestro país la necesidad urgente de resultados no da para que los equipos se arriesguen con arqueros mexicanos jóvenes. Hay que debutar jugadores jóvenes en esa posición para tener un futuro importante”, aseguró.

Para Adolfo Ríos, quien debutó con Pumas en 1996 a la edad de 19 años, es necesario dar a los jugadores jóvenes la oportunidad de tener continuidad en Primera División si se quiere tener nuevas generaciones de futbolistas de alto nivel en próximos años.

“La preocupación actual es esta: en México solo hay cinco porteros jóvenes como titulares. Lógicamente preocupa porque es un tema muy importante, y no quiero con esto demeritar a los porteros extranjeros, que son arqueros que dejan una gran escuela, pero hay un problema detrás.”

Explicó que las oportunidades se están cerrando y preocupa que los jugadores mexicanos no tengan las posibilidades de jugar para obtener el nivel necesario para llegar a la Selección Nacional.

Solo Gibrán Lajud (Xolos, 24), Luis García (Toluca, 25), Alfredo Saldivar (Pumas, 27), Hugo González (Monterrey, 27) y Rodolfo Cota (Chivas, 28) son los porteros mexicanos menores de 30 años que ocupan el puesto titular en sus equipos de Liga MX, mientras que Raúl Gudiño (21) es tercer portero en la Liga de Chipre, con APOEL.

“(Por ejemplo) Lajud, que es un arquero joven, que es un arquero de una gran proyección, no sé si va a tener oportunidad de jugar (con la Selección Mexicana). Ser convocado es importante para casos como el suyo, pero no sé si va a tener oportunidad de participar. Estás en una convocatoria, qué orgullo estar ahí con el equipo, pero si no te van a dar proyección, difícilmente vas a tener oportunidad de mostrarte”, indicó.

Respecto a la participación de México en el Mundial de Rusia 2018, Ríos, quien jugó con el seleccionado nacional en 36 ocasiones, aseguró que el partido contra Alemania será clave para tomar impulso y hacer una buena Copa del Mundo.

“A mí me motiva y me ilusiona mucho la posibilidad de enfrentar a Alemania, es un parámetro. No por menospreciar a Suecia y Corea del Sur, pero si voy contra el mejor, hago un buen partido y consigo el resultado, la motivación va a ser extra al enfrentar a estos equipos y aspirar a calificar en ese grupo”.

Con relación al objetivo que debe proponerse el conjunto de Juan Carlos Osorio, indicó que el combinado mexicano debe plantearse ir más allá si quiere trascender en la competición, como se ha logrado en campeonatos mundiales de categorías con límite de edad.

“Si vemos lo que ha sucedido con las selecciones jóvenes, cuando la Selección va a jugar un Mundial y ha salido campeón del mundo es porque llega buscando serlo, no buscando jugar un quinto partido. El hecho de soñar, pensar y platicar que puedes llegar a hacerlo es no conformarte con un quinto partido”, sostuvo.

Además, comentó que en su época como futbolista las convocatorias y los equipos de Selección Mexicana tenían un cuadro titular que se conocía de memoria, lo que facilitaba tener un estilo de juego definido y una identidad como equipo.

“A mí me tocó ser parte de la Selección Nacional y siempre ha habido un equipo titular. El equipo titular es el que representa y el que trabaja de manera conjunta conociéndose perfectamente. Pero que nadie sepa quién va a jugar o que a veces no has jugado con un compañero en esa posición… Vas a enfrentar a selecciones mundialistas, tiene que haber más claridad de quién juega y quién puede ser un cambio importante”, aseguró.

Actualmente, Ríos participa con la Selección Mexicana de Futbol y Allstate, como representante en campañas de promoción y difusión de este deporte en Estados Unidos, en donde han realizado visorias de jugadores, así como organizado eventos y generado espacios para fomentar su práctica como un medio de formación de jóvenes latinoamericanos que residen en el país vecino.

“Tengo entre seis y ocho años trabajando con Allstate en estas clínicas y actividades. Buscamos apoyar a jóvenes que quieran poner en alto todo lo que es la historia de nuestro país como mexicanos viniendo a Estados Unidos a hacer cosas importantes. Que aprendan disciplina y se conviertan en profesionales”, puntualizó. México (NOTIMEX)