Leonardo Ramos apunta a un equipo grande y crecer más en México

Convertido desde su llegada en el máximo referente de Lobos BUAP por la contundencia ante el marco rival, al delantero argentino Leonardo Ramos le gusta el futbol mexicano para quedarse y continuar con su crecimiento.

El jugador comentó que en Asia y en el mercado árabe le hicieron varias ofertas, pero las dejó debido a que prefirió el balompié azteca, donde la está rompiendo con el cuadro lobezno, al cual llegó ya iniciado el torneo Apertura 2018.

“Sí, estoy cómodo en México, por eso me quise quedar en primera. He rechazado ofertas del mercado árabe muy buenas por quedarme acá en Primera División de México, estoy contento donde estoy y ojala pueda seguir creciendo aquí”, apuntó en entrevista con Notimex.

Además de que se le ha reconocido por su contundencia frente al arco adversario, también destaca el hecho de que es un nómada del balompié, ya que antes de arribar a la institución universitaria tuvo un largo recorrido por otros países, y explicó el porqué.

“Si me gusta un país, veo la posibilidad; me gusta conocer, me motivan algunos proyectos y voy a donde es conveniente para mí y mi familia, simplemente por eso roto; creo que cuando no veo el perfil o no estoy cómodo en un club, me voy”, aclaró.

Una vez en territorio mexicano, a Ramos le gustó el proyecto que le presentó el club licántropo, por lo que se dio el lujo de dejar otras propuestas y jugó en el Ascenso MX, hasta que el técnico Francisco Palencia lo llamó, pues le vio cualidades.

"Antes de llegar aquí tenía propuestas en Arabia y en Asia, pero he decidido venir aquí. Aunque, la verdad, se hicieron propuestas porque el rendimiento entre todos ha sido bueno, después, analizo lo que es bueno para mí y mi familia”.

Con ocho goles en igual número de encuentros desde su llegada a la BUAP pese a haber debutado en la fecha nueve, ahora el objetivo que se ha trazado es incrementar más sus bonos y estar en la mira de un equipo grande, con base en su crecimiento en todos los sentidos.

“Estar listo para el equipo que sea, lo importante es crecer y seguir creciendo, mejorando como jugador y creciendo en metas y objetivos y demás; obviamente, todo jugador quiere crecer”.

Sin embargo, antes deberá terminar el torneo con Lobos y dar lo mejor el siguiente certamen en que se define el descenso, pues aclaró que tiene contrato hasta mayo próximo, y si después le sale una oferta, está dispuesto a analizarla.

“Primero quiero terminar de la mejor manera en Lobos, tengo contrato hasta mayo y por el momento estoy pensando en eso, terminar de la mejor manera; ojala pueda superar un gol más y después, llegado el momento si sale algo, se analizará y se verá”, puntualizó. México (NOTIMEX)