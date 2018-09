Lleno de compromiso y nostalgia se vivirá el adiós al estadio Azul

Lleno de compromiso y nostalgia estará el Clásico Joven de Leyendas entre Cruz Azul y América, último partido de futbol que se efectuará este sábado 8 en el estadio Azul, en el marco de la despedida a este recinto.

Si bien en abril pasado se disputó el último compromiso oficial de La Máquina en el inmueble de la Ciudad de los Deportes, con triunfo de 2-0 sobre Morelia, para el exjugador y empresario Misael Espinoza era importante que ocurriera un adiós, tal vez, con mayor trascendencia y con futbolistas que fueron referente del cuadro cementero.

“Nace la idea cuando me entero de que Cruz Azul dejaba al Azul y se iba al Azteca, hay muchas historias en la tribuna, en la cancha se recuerdan a tipos como Carlos Hermosillo, Lupillo Castañeda, Kikín Fonseca, Chelito Delgado, que estarán con nostros, y muchos otros; aquel equipo de 2001 en la Copa Libertadores, y la afición tiene buenos recuerdos”, declaró Espinoza.

Agregó: “Consideré justo que el equipo no se fuera nada más así, de ahí nos vemos, sino hacer una despedida con los iconos, ídolos que dejaron huella y que la afición tendrá interés de verlos y enfrentarlos contra el rival odiado en lo deportivo, como lo es América”.

El compromiso de parte de los dos equipos que se conformarán será a tope, más allá de que se trate de un choque amistoso, eso no existirá, estará en juego la copa Adiós al Azul y la rivalidad es algo que nunca muere entre ambas escuadras, sostuvo el empresario.

“La rivalidad nunca se termina, ninguno quiere perder, los mismos jugadores lo vivieron, fueron partidos emotivos llamándose Clásico Joven, hay finales disputadas, una rivalidad que fue creciendo. Hay mucha historia y lo que menos se piensa será en relajarse, hay muchos sentimientos y se verá un partido espectacular, los jugadores están en buena forma física”, indicó.

En entrevista con Notimex, el creador de M15Sports destacó que para este cotejo habrá en juego un trofeo como motivación extra, el cual los jugadores podrán apreciar una vez que salgan a la cancha.

“La copa Adiós al Azul, queremos que haya una motivación extra, cuando hay algo en disputa das un extra, sé que lo harían pero ya viéndola y saber que puedes festejar con la afición y familia es lo que queremos, y el objetivo se va a cumplir. Que al ver la copa sientan que hay más obligación”, apuntó.

Misael Espinoza abundó que “Es el Adiós al Azul, es el último clásico que se juega en este estadio icónico y será bonito recuerdo, ya verán los jugadores o entrenadores quién la conservará en casa, ver el estadio lleno y ganar la copa al odiado rival hará que el jugador disfrute”.

La nostalgia estará presente en esta despedida de la que fue casa del Cruz Azul por más de 20 años, y “Missa” subrayó que por tal razón no tuvo tanto trabajo en convencer a algunos jugadores para que sean parte de este evento, que quedará para la historia.

“Resultó tan atractivo, emotivo, nostálgico para los jugadores que a la primera llamada me dijeron que sí. Cuando le comento al ‘Chelito’ Delgado, que radica en Rosario, Argentina, sobre la posibilidad que estuviera, me dijo: ‘Eduardo, cuenta conmigo, cuando tengas todo definido háblame y encantado de volver a pisar el estadio’”, comentó.

El empresario agregó que “lo mismo me dijo Julio César Pinheiro, Julio Zamora, que será técnico, Carlos Hermosillo igual; el mismo Cuauhtémoc Blanco no fue tan fácil que me dijera que sí, pero en un inicio le atrajo la posibilidad”.

Espinoza presumió que el césped del estadio Azul incluso está en mejores condiciones que la superficie del estadio Azteca, por lo que no habrá pretextos para que se viva una fiesta redonda.

“Fíjate que sí, la cancha está bien conservada a pesar de la inactividad, pero la gente de mantenimiento la tiene al 100 por ciento, está buena la cancha y no será excusa para que la afición vea un buen partido”. México (NOTIMEX)