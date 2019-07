Los nervios me comían: Beatriz Briones

La mexicana Beatriz Briones se adueñó de la medalla de oro en la modalidad K1 500 metros, dentro del canotaje Panamericano, prueba que se realizó en la Albúfera de Medio Mundo.

Briones venció a la canadiense Langlois y a la brasileña Ana Verglutz, plata y bronce, respectivamente.

La canoísta mexicana aseguró que los nervios casi la traicionan, pero que tuvo que poner mucho de su parte porque esto no sucediera.

“Antes de la competencia me sentía nerviosa y no tan preparada, hasta se me cayó el número de la camiseta. Pasaban tantas cosas por mi cabeza que me dije a mí misma: ‘enfócate en finalizar la carrera, sin importar si eres oro, bronce o la última’. Lo único que quería era sentirme satisfecha con mi trabajo”, aseguró la medallista de oro.

Un momento inolvidable para Briones fue cruzar la meta, aunque todavía tenía dudas sobre su embarcación.

“Pensaba que mi bote tuviera el peso requerido y que, si lo tenía, nada podría quitarme el resultado”, dijo la canoísta.

Briones mencionó todo lo que le tuvo que pasar para llegar a este momento que siempre tuvo en su cabeza.

“Mucho trabajo. Además del esfuerzo físico, también se requiere fortaleza mental. El hecho de que una mexicana gane significa mucho porque siento que, a veces, se te utiliza solo para estar siempre detrás. Creo que esto tiene que ver más con un trabajo mental”, dijo Briones. Lima (NOTIMEX)