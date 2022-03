LV Judo Championships... Las medallas y un golpe de autoridad

Por Roberto PELÁEZ

Los representantes del Ryoku Judo Club no dejaron pasar la oportunidad y con la conquista de 11 medallas de oro, seis de plata y tres de bronce (20 en total) dominaron el torneo denominado Las Vegas Judo Championships 2022 que tuvo por escenario el Slam Academy, en Henderson.

Fue un excelente regalo para el sensei -maestro- Sergio Sánchez, quien estaba de cumpleaños el pasado 26 de febrero, emocionado vio a los exponentes del Ryoku Judo Club imponerse entre más de 360 competidores de California, Arizona, Utah, Washington y Chicago, además de los locales.

El evento se llevó a cabo en el 2019 y 2020 (fue cancelado en el 2021), y hace pocos días pues volvieron los del Ryoku a ratificar su indiscutible nivel.

Al experimentado entrenador lo acompañan Miguel León, Luis Arregoitía, además de Sergio (Jr.) y Nelson Sánchez.

En el certamen compitieron por la reconocida organización de esta milenaria arte marcial 19 judocas, de diferentes categorías, el desempeño fue tal que el propio Sergio (inducido al Salón de la Fama del Judo en el estado) sólo atinó a señalar: tremendo regalo, en clara alusión a las medallas y su cumpleaños.

Vale significar que los exponentes del Ryoku Judo Club han protagonizado magnífico desempeño en varias competencias a instancia nacional, y es significativa su cosecha de medallas. Fue fundado en el 2006 y desde entonces las preseas y trofeos conforman una cifra destacada más de una vez en diferentes medios de prensa.

Hace pocos meses la sede del RJC (el dojo) se vistió de largo con la presencia de las judocas cubanas Driulis González y Amarilis Savón, medallistas olímpicas y mundiales, quienes entrenaron a niños, jóvenes y adultos.

El pasado 30 de octubre los alumnos de Sergio y su colectivo de entrenadores dominaron el llamado Nevada Open, para ratificar que el trabajo va bien encaminado y rinde frutos.

Sánchez es un enamorado de su familia y del judo; lleva muchos años ligado a esta disciplina deportiva, exigente como pocas, “a la que hay que entregarle -asegura- todas las fuerzas y más”.

No es extraño que sin pensarlo dos veces asegure: “Ser un ‘sensei’ de judo no es fácil, enseñas un deporte que mucha gente no aprecia, no valora, y por supuesto no conoce sus beneficios; muchas personas desconocen, subraya, que el judo es una forma de vida”.

En más de una ocasión ha precisado: “Lo peor para un sensei es venir a su dojo y tener una pequeña clase, sabiendo que un número considerable de estudiantes está en casa perdiendo horas frente a la televisión o jugando videojuegos, derrochando talento”.

Medallas y trofeos indican que el esfuerzo en exigentes sesiones de entrenamiento vale la pena.