Michael Jordan revela cómo fue su primera temporada con Chicago

La leyenda del baloncesto Michael Jordan reveló que llegó a los Toros de Chicago cuando los actos de indisciplina en el plantel eran recurrentes y por ello se sintió solo, porque ni era dado a las fiestas.

Esa es la principal revelación en la primera entrega del documental “The Last Dance” que se estrenó anoche en territorio estadounidense y este lunes se verá en México.

Jordan, considerado el mejor basquetbolista de todos los tiempos, quedó impresionado, además era un novato y no estaba familiarizado a esas situaciones y tampoco tenía idea de que llegaría a un club con esos vicios.

Compartió que los jugadores veteranos hacían cosas que él no veía, como en una pretemporada, cuando fue de puerta en puerta a las habitaciones del hotel, donde se hospedaron, a buscar a sus compañeros, hasta que llegó a una donde escuchó mucho ruido.

Cuando lo dejaron entrar se dio cuenta que la mayoría de los jugadores estaban ahí “haciendo cosas que nunca había visto en mi vida. Tenían rayas de cocaína, unos con pipas de marihuana y había mujeres. Era un circo”.

En ese instante se sintió fuera del grupo y solo, porque su único vicio era jugar a las cartas y ver películas, porque no iba a clubes nocturnos, no fumaba, no se metía cocaína y en ese entonces no tomaba nada embriagante.

Para abundar en la claridad en el cuidado de su cuerpo, Rod Higgins, compañero de habitación de Michael Jordan durante esa primera temporada, compartió que “el jugo de naranja y el 7-Up era lo único que bebía”. México (Notimex)