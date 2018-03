Miguel Herrera sale molesto con empate 1-1 ante Saprissa

Molesto por el accionar de sus jugadores salió el técnico de América, Miguel Herrera, luego del empate 1-1 con Saprissa de Costa Rica en la “vuelta” de los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

“No se menosprecia al rival, se dejan de hacer cosas importantes, eso es lo que molesta, el resultado no es el que queríamos, sé que las goleadas son esporádicas, (pero) hoy debimos haber ganado, sumar puntos que nos sirvan para semifinal y final”, dijo.

En rueda de prensa al término del cotejo, el timonel azulcrema reconoció que la eliminatoria estaba definida desde el 5-1 que lograron en la “ida”, pero en el estadio Azteca “no trabajamos como se debía, no fue lo idóneo, habrá que corregir cosas”.

Dejó en claro que el resultado deja un sabor de boca amargo, sobre todo porque “el equipo empieza de nuevo a no tomar tan en serio el partido, deja de tener el funcionamiento que uno quiere”.

Por otra parte, dijo que Edson Álvarez no salió ni a la banca porque en la mañana presentó temperatura y estuvo hospitalizado, aunque “ya lo dieron de alta”.

Del colombiano Darwin Quintero, quien anotó el gol de las Águilas, dejó en claro que lo seguirá utilizando “mientras a mí no me digan que no va a estar dentro del plantel”.

El “Piojo” Herrera se negó a hablar del Guadalajara, su oponente del sábado en una edición más del “clásico nacional” en la Liga, algo que hará este jueves, además de tener una reunión con sus pupilos para corregir diversas situaciones rumbo al choque esperado. México (NOTIMEX)