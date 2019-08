Para bolichista Miriam Zetter la plata no es un fracaso, es una lección

Para la bolichista mexicana Miram Zetter, el haber logrado la plata en la final individual de boliche femenil no significa un fracaso, más bien es una lección de la que tiene mucho qué aprender.

Zetter, quien dominó todo el camino hasta la final, cayó ante la colombiana Clara Guerrero en una sola línea por marcador de 198 a 171, y así conseguir su segunda medalla de plata en los Juegos Panamericanos de lima 2019.

“Llevarme dos platas significa muchísimo, estoy muy orgullosa y feliz por lo que hice, el boliche está dando de qué hablar. Muchos no saben ni siquiera que es deporte... Estoy feliz. Quería el oro, pero como siempre digo: nunca un fracaso, siempre una lección”, aseguró la bolichista.

“Yo vine para estar en el podio y logré mi objetivo. Claro que quería el oro, estuve a un paso de hacerlo. Todo el torneo estuve de maravilla, pero al final una línea es una línea y ganó quien lo encontró más”.

Acerca de esa última línea, Zetter asegura que no sabe lo qué pasó, que tal vez dejó de hacer algo que tenía que hacer y que eso fue la diferencia.

“No, iba bien, yo creo que la pista se me movió un poco, no supe atacarla en ese momento. A lo mejor me cerré, era moverme y hacer algo diferente para no volver a errar. No lo hice y allí está la diferencia”, afirma la doble medallista.

Ileana Lomelí se va contenta

Para Ileana Lomelí, quien alcanzó el tercer lugar en la misma competencia, asegura que se va satisfecha con su actuación.

“Me siento contenta, quería un poco más, pero en una línea todo puede pasar. Por un mal tiro que hice, la balanza no se inclinó a mi favor, pero realmente me voy con muchas satisfacciones de este torneo”, afirma Lomelí.

La bolichista dijo que siempre fue de menos a más y eso la deja más que satisfecha.

“Lo que más resalto es que fui encontrando poco a poco la capacidad de generar buenos tiros porque en un inicio no tenía muy buen rendimiento”, resaltó la mexicana.

Lomelí asegura que el que México hiciera el 2-3 en esta prueba es muy reconfortante, ya que el nivel individual es muy alto.

“No nos desanima (no ganar el oro). Creo que teníamos asegurada la medalla de parejas, pero la individual era complicada porque el nivel es muy fuerte. Así que irnos con el segundo y el tercer lugar para nosotras es muy reconfortante”.

Para Lomelí el llevarse el segundo lugar en pareja y la plata y el bronce en individual significa la mejor actuación de México en el boliche Panamericano.

“En boliche la mejor participación había sido en 2003, y ahora nos vamos con cuatro medallas también, prácticamente dominando el torneo”, finalizó Lomelí. Lima (NOTIMEX)