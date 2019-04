Raúl Jiménez feliz por nuevo contrato y hacer historia con Wolverhampton

El delantero mexicano Raúl Jiménez se dijo feliz por convertirse en futbolista del Wolverhampton, que llegó a un acuerdo con el Benfica para adquirir la carta del jugador y un nuevo contrato que lo vincula hasta 2023.

El mexicano arribó a los “Wolves” en calidad de préstamo para la presente campaña por parte de las Águilas lisboetas, pero gracias a las grandes actuaciones del canterano del América, el conjunto de la Liga Premier de Inglaterra no dudó en hacer válida la opción de compra.

“Es un gran honor para mí poder ser, a todos los efectos, jugador de este equipo y permanecer en el club. Estoy muy feliz por el trato que me han brindado desde que llegué y siento que estar en los Wolves es lo que más me conviene”, indicó el jugador Tricolor.

En declaraciones al portal oficial del Wolverhampton, el hidalguense reconoció que disfruta su etapa en Wolverhampton desde el primer día.

“Me siento muy bien tanto en el campo como fuera de él junto a todos mis compañeros, que hacemos todo lo posible por ganar en cada partido. Desde que llegué aquí, todo ha ido genial. Es cierto que en el futbol hay momentos mejores y peores”, indicó.

Raúl Alonso presume de 12 goles en la Premier League para ser el máximo romperredes de su escuadra, ha tenido participación en 32 partidos, de los cuales en 30 ha sido titular.

En la FA Cup lleva tres dianas en cinco partidos jugados, números que enamoraron a los “Wolves” para que apostaran de manera definitiva por el mexicano.

Sobre el hecho de ser el eje de ataque y portar el número “9” detalló que se siente muy bien de estar creando su propia historia con este número tan famoso y emblemático.

“Siempre he sido delantero centro y es un número especial para mí porque todos los arietes lo usan, así que desde que era un niño me gustó mucho. Toda mi carrera he usado la camiseta con ese número, desde era joven hasta en mis etapas profesionales ya en el Club América y en el Benfica”.

Después de concretarse su fichaje definitivo con los Wolves, el mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018 manifestó que desea hacer historia en este equipo.

“Junto con mis compañeros, estamos deseando que el club vuelva a ocupar los primeros puestos de la Premier League. Todos los integrantes de la plantilla y también el cuerpo técnico tenemos esa ambición”, apuntó.

“Mi objetivo principal es seguir haciendo goles para ayudar al equipo. Por eso estoy aquí y esa es mi meta personal”, enfatizó un entusiasmado Raúl Alonso, quien con Wolves, defiende su tercera playera en el futbol europeo tras el Atlético de Madrid y Benfica.

El jugador mexicano tuvo palabras para los aficionados del Wolverhampton Wanderers: “Si continúan apoyándonos como hasta ahora, llenando el estadio en cada partido y formando parte de esta gran familia y este gran grupo, seguiremos trabajando para dar lo mejor de nosotros”.

Acotó que los fines de semana saben los fanáticos siempre vienen a animarnos y apoyarnos al máximo para crear el mejor ambiente posible, “por eso que queremos dar lo mejor de nosotros: para recompensarles”. Wolverhampton (NOTIMEX)