Riqui Puig: “De momento no echo de menos Barcelona, que ya es mucho decir...”

“Muy feliz” en Los Ángeles y “con ganas” de fútbol. Así afronta la nueva temporada Riqui Puig, que causó sensación con su aterrizaje en la MLS el pasado verano y que comienza, esta vez desde cero, el curso del LA Galaxy que lidera Javier ‘Chicharito’ Hernández.

El exbarcelonista fue crucial en el despegue en 2022 del Galaxy, que perdió solo dos partidos de 12 ya con Puig en la sala de máquinas y que cayó en las semifinales del Oeste ante su gran rival: Los Angeles FC (LAFC) de Carlos Vela.

Puig (Matadepera, España, 1999) y el Galaxy tendrán opción de vengarse puesto que su primer partido de 2023 será este sábado 25 con otro derbi angelino frente al LAFC, en el icónico estadio Rose Bowl y con la intención de superar el récord de espectadores en un partido de la MLS.

Pregunta: Lleva ya medio año en Los Ángeles. ¿Qué es lo que más le costó de la adaptación viniendo de Barcelona?

Respuesta: Al principio sí me costó mucho porque estaba en un hotel y cuando estás en un hotel es más difícil adaptarte a la ciudad y a todo en general.

Ahora que estoy en una casa desde enero estoy muy cómodo. De momento no echo de menos Barcelona, que ya es mucho decir... Y cada mes me vienen a visitar mis padres, mi novia o mis hermanos. La verdad es que ahora mismo estoy muy feliz.

P: ¿Qué fue lo que más le sorprendió de la MLS?

R: Si soy sincero, era una liga que no seguía mucho cuando estaba en Barcelona por la diferencia horaria.

Pero la verdad es que hay mucho nivel, hay jugadores técnicamente muy buenos. Y también son partidos mucho más físicos. Haces más kilómetros que en España. Mi primer partido aquí hice 14 kilómetros y nunca había hecho 14 kilómetros en un partido.

Luego te vas adaptando al estilo de juego porque no tienes tanto el balón como en el Barcelona, que acostumbras a tener el 60-70 % de posesión. Pero este es otro estilo que también me gusta porque son mucho de contras, de conducciones, de encontrar el espacio. De momento me estoy adaptando bien a la liga.

P: Se ha referido a este Galaxy como “un equipazo para ganar la MLS”.

R: Creo que en todas las posiciones tenemos jugadores muy interesantes y algunos también han jugado en Europa muchos años. Eso hace que tengan mucha más experiencia en la forma de competir, en la forma de tener esa garra en los momentos difíciles.

También creo que jugamos a algo que pocos equipos en la MLS juegan y eso marca la diferencia. A veces, cuando se encierran atrás nos cuesta un poco más. Pero cuando tenemos espacios y jugamos a lo que queremos creo que somos uno de los equipos más fuertes de la MLS.

P: Ahora ya le conocen en la MLS y le tienen ‘fichado’ todos los equipos. ¿Qué metas se marca para el nuevo curso?

R: Ganar la MLS es el objetivo principal para el grupo y también para mí. Vengo de un club ganador y no veo otra cosa que no sea ganar.

También tenemos que mejorar mucho a la hora defender. Si no podemos defender con el balón, tenemos que defender mejor posicionados y a la hora de ponernos en el campo para conseguir lo antes posible el balón.

Para mí, si el equipo va bien, creo que jugaré bien. Y si yo juego bien, el equipo también jugará bien.

P: ¿Hay en el Galaxy ánimo de venganza contra el LAFC tras la derrota de 2022?

R: Bueno, venganza no, pero sí es una revancha y con ganas. Creo que fue un poco injusto ese partido. Tuvimos muchas más ocasiones y más el control. Pero bueno, tenemos ganas de reivindicarnos. Creo que podemos dar un golpe en la mesa. Es un partidazo y más aún para empezar esta liga

P: El mexicano Julián Araujo ha hecho el viaje inverso y acaba de cambiar el Galaxy por el Barcelona.

R: Yo le dije: ‘Creo que no te lo tienes que pensar: tienes que ir sí o sí’. Es una experiencia para él para crecer como jugador y es uno de los mejores clubes de Europa. De la ciudad ya ni hablo porque es una ciudad perfecta.

Araujo es un jugador que le puede dar mucho al Barcleona. Va mucho al espacio, tiene mucha profundidad y, como el Barcelona juega con laterales muy profundos, le puede venir muy bien.

P: ¿Sigue al Barcelona desde Los Ángeles? ¿Cómo ve la situación de su exequipo?

R: La suerte es que cuando acabamos el entrenamiento del Galaxy, hacia las 12 del mediodía, ahí empiezan los partidos. Así que antes de comer me pongo el fútbol en la tele. No me pierdo ni un partido.

Creo que este año el Barcelona está jugando muy bien. Lo dicen los números. Le han metido 7 goles en 22 partidos de liga. Es brutal. Es lo que le faltaba al Barcelona, mejorar en ese aspecto, porque ofensivamente siempre marca goles y crea muchas oportunidades.

Creo que este año el Barcelona puede hacer cosas muy grandes. Los Ángeles (EFE)