‘Shogun’ parte como favorita en unos Emmy donde ‘The Bear’ se aferrará a su hegemonía

El drama ambientado en el Japón del siglo XVII ‘Shogun’ parte como la gran favorita de la 76 edición de los premios Emmy, que se celebran el domingo 22 de septiembre en Los Ángeles, al ser la más nominada de la noche seguida de la comedia ‘The Bear’, que se afanará por agrandar su huella.

La entrega de los premios de la pequeña pantalla más reputados en la esfera internacional vuelve a su calendario habitual tras la celebración excepcional de su 75 edición el pasado enero, cuatro meses después de lo previsto debido a la huelga de guionistas y directores de Hollywood.

La ceremonia tendrá lugar en el teatro Peacock L.A. Live, ubicado en el centro de Los Ángeles, a partir de las 17:00 hora local (1:00 GMT del lunes) y su señal será distribuida por la cadena estadounidense ABC.

Dos horas antes comenzará la programación especial enfocada a la alfombra roja, por donde se espera que desfilen las estrellas nominadas, como Jennifer Aniston, Selena Gomez, Jeremy Allen White, Elizabeth Debicki, Dominic West, Imelda Staunton o la colombiana Sofía Vergara, que aspira a llevarse el premio a mejor actriz de una miniserie por su interpretación en ‘Griselda’ de Netflix.

‘Shogun’, un imperio imbatible que eclipsa a ‘The Crown’

‘Shogun’, serie de la factoría FX, se postula como la gran triunfadora de la gala incluso antes de comenzar, tras lograr 14 Emmy, el mayor número de galardones que obtiene un proyecto de televisión en una sola temporada, durante los Emmy a las Artes Creativas celebrado el pasado domingo.

Estos premios sirven de antesala a la gala principal de este domingo y reconocen la labor en las categorías de diseño de producción, edición de sonido, fotografía, bandas sonoras de series, así como a los mejores artistas invitados, entre otros.

‘Shogun’ podría embolsarse seis galardones más y luchará por imponerse en la terna a mejor serie de drama con la emblemática ‘The Crown’ (18 nominaciones), ‘Fallout’, ‘The Gilded Age’, ‘The Morning Show’, ‘Mr. and Mrs. Smith’, ‘Slow Horses’ y ‘The 3 Body Problem’.

En su última oportunidad para sumar un Emmy más a su espectacular palmarés (cuenta con 23 desde su estreno en 2016), ‘The Crown’, la serie que abarca el reinado de la monarca Isabel II de Inglaterra, luchará por honrar a sus protagonistas, Imelda Staunton (Isabel II) y Dominic West (príncipe Carlos), en las categorías a mejor actriz y actor en serie de drama.

‘The Bear’, a caballo ganador

Al aluvión de premios que se prevé para ‘Shogun’, que lidera la lista total con 25 nominaciones, le sigue ‘The Bear’, otra de las grandes apuestas de FX, que buscará afianzar su reinado en la categoría de comedia con sus 23 nominaciones, el doble que en la pasada edición.

La historia del chef Carmen Berzatto, una joven promesa de la alta cocina que se muda a Chicago para reflotar un restaurante de sándwiches familiar, tiene ya en el bolsillo siete premios logrados en la gala del pasado domingo, incluido el de mejor actriz invitada para Jamie Lee Curtis, en lo que supuso su primer Emmy, y perseguirá otros siete más.

Junto a las ya galardonadas ‘Abbott Elementary’, ‘Only Murders in the Building’, ‘Curb Your Enthusiasm’ y otras como ‘Hacks’, ‘Palm Royale’, ‘Reservation Dogs’ y ‘What We Do In The Shadows’, la serie protagonizada por Jeremy Allen White competirá por revalidar el título a mejor serie de comedia que ganó el año pasado.

El premio a la mejor miniserie promete ser el más reñido de esta edición, con ‘Ripley’, ‘Baby Reindeer’, ‘Fargo, ‘True Detective: Night Country’ y ‘Lessons in Chemistry’ en una pugna que no da nada por sentado. Los Ángeles (EFE)