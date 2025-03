“Buena Vista Social Club” lleva a Broadway los hitos y la historia de Omara Portuondo

El musical “Buena Vista Social Club” lleva a Broadway los hitos de la música afrocubana entremezclados con la historia de Omara Portuondo, a quien la actriz Natalie Belcon busca “hacer justicia” con su interpretación, según dijo a EFE.

Belcon (Trinidad y Tobago, 1969) brilla en un espectáculo generalmente alegre pero con una “fuerte carga emocional”, ya que ahonda en el “trauma” de la llamada ‘Billie Holiday de Cuba’ y hace que, como ella decidió en su momento, la gente “quiera quedarse a bailar”.

En la obra, Portuondo (Cuba, 1930), encarnada por Belcon en la madurez y por Isa Antonetti en la juventud, conoce a Compay Segundo, Eliades Ochoa o Ibrahim Ferrer, de quien se enamora en vísperas de la Revolución, y decide quedarse en La Habana, confiando en un futuro musical.

“Buena Vista Social Club” pasa de puntillas por la política, sin mencionar la palabra comunismo, y se centra en el reencuentro de los artistas en su madurez, cuando en 1996 graban el exitoso disco con el nombre del club que los unió, como demuestran sus actuaciones de “Chan Chan” o “Candela”.

Las canciones que los espectadores escuchan en el musical son las mismas que recogió el disco homónimo que produjo Ry Cooder en 1999 -uno de los más exitosos de la llamada ‘word music’- y que casi de inmediato se convirtieron en película dirigida por Wim Wenders, filme que multiplicó el impacto y dio vida a toda una línea de ‘productos Buena Vista’.

En los pases previos al estreno, la audiencia se sumergió en el ambiente de la Cuba de los años 50 que se recrea en los escenarios del Tropicana y el Buena Vista, a juzgar por las palmas, los tarareos y las cabezas moviéndose al son de un elenco musical entregado.

El musical llega a Broadway, la meca del teatro estadounidense, impulsado por una cálida acogida en el circuito ‘Off Broadway’ que envuelve el corazón comercial de Nueva York, donde se estrenó a finales de 2023 con menos presupuesto y buenas críticas.

Y no es un hito menor, pues es considerado el primer musical afrocubano en conseguirlo, si bien los diálogos de los personajes que se intercalan entre las famosas canciones en español son en inglés, la lengua nativa de muchos actores, incluida Belcon.

Hacer “justicia” a la figura de Omara

“Me encanta la música, crecí con dos músicos como padres y así conocí Buena Vista Social Club: los escuchaba tocar”, relata la actriz, que compara ese sonido cubano con el “calypso de la vieja escuela, solo que el nuestro es en inglés”.

Afirma que hay un “consenso general” sobre el efecto del musical en el público y algunos incluso reclaman tiempo para bailar, como en un concierto: “Lo sé porque lo veo: al final, la gente está excitada, feliz, regocijada y emocionada”.

Belcon, que ensaya cada día durante horas antes de cada función, dice que está tan inmersa en el papel que no se permite sentir cansancio ni distraerse con su imagen en los carteles luminosos de Times Square, que están a una calle.

“Estoy ocupada intentando asegurar que le hago justicia (a Omara): un poco de justicia histórica, un poco de justicia musical -declara-, que lo hago bien desde la primera nota que tocan los músicos; me transporto por completo”.

Admite que al principio sintió nervios por el papel, pero se empapó de la vida de la cantante cubana viendo sus documentales, escuchando todas y cada una de sus canciones y aprendiendo de varios de los músicos de la obra, que trabajaron con ella en persona.

“Yo soy una actriz de personajes; me gusta hacer cosas diferentes que no se parecen a quién soy. Lo comparo con los puzles, que me obsesionan. Cuando me despierto tan cansada como estoy, este es el mejor cansancio del mundo, me encanta”, apostilla. Nueva York (EFE)