“Dolor y gloria”, preseleccionada al Oscar en dos categorías

• Las nominaciones se anunciarán el 13 de enero de 2020

Dirigida por el cineasta español Pedro Almodóvar, la cinta Dolor y gloria fue preseleccionada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para competir por dos nominaciones al Premio Oscar, que se entregará el 9 de febrero de 2020.

La cinta, en la que Almodóvar desnuda sus memorias con toques de ficción, se encuentra en las “short list” en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Banda Sonora Original.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la preselección de 105 cintas que competirán por una nominación a la máxima estatuilla que se otorga en Hollywood.

Mejor Documental, Mejor Cortometraje Documental, Mejor Película Extranjera, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Canción Original, Mejor Cortometraje Animado, Mejor Corto de Acción Real y Mejores Efectos Visuales fueron las categorías en las que se anunciaron las cintas semifinalistas.

Junto con el filme español de Pedro Almodóvar, los largometrajes que avanzaron a la siguiente ronda de votación son The painted bird (República Checa), Truth and justice (Estonia), Les Misérables (Francia), Those who remained (Hungría), Honeyland (Macedonia del Norte), Corpus Christi (Polonia), Beanpole (Rusia), Atlantics (Senegal) y Parasite (Corea del Sur).

De las 15 cintas, que continúan en la carrera por el Oscar en Mejor Documental destacan American factory, de los directores Julia Reichert, Steven Bognar; Apollo 11, de Todd Douglas Miller; For Sama, de Edward Watts.

En Mejor Banda Sonora Original fueron seleccionados 15 trabajos de 170 inscritos en la categoría, en la que ahora compiten Avengers: Endgame, Bombshell, The farewell, Ford v Ferrari, Frozen 2, Jojo Rabbit, Joker, The king. Little women, Marriage story, Motherless Brooklyn, 1917, Dolor y gloria, Star Wars: The rise of skywalker y Us.

Las nominaciones se anunciarán el 13 de enero de 2020, mientras que la ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el 9 de febrero en el Teatro Dolby, en Los Ángeles. México (NOTIMEX)