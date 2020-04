“Un medio me propuso mentir acerca de tener COVID”: Lorena Graniewicz

La actriz mexicana Lorena Graniewicz, quien da vida a "Renata Cortés" en la telenovela Como tú no hay 2, habló de la propuesta que un medio de comunicación le hizo para que declarara que había sido diagnosticada con coronavirus, y así aparecer en portada de dicha publicación.

“Un medio me propuso mentir acerca de tener COVID y claramente me negué rotundamente porque me parece una falta de respeto para el público y si no miento normalmente, menos lo haría en una situación tan grave como esa”, declaró.

Aunque no reveló el nombre de dicho medio, la actriz de telenovelas como Hijas de la luna confesó que fue una revista, e incluso le ofrecieron aparecer en la portada para convencerla: “Fue una revista, me dijeron: ‘Sólo tienes que decir que tienes coronavirus y aparecerías en la portada’”.

Tras cuestionarle sobre cómo les contestó ante la propuesta, Lorena respondió: “Les dije ‘¿Cómo, es broma?, si no miento en algo burdo, menos en una situación como esa’, fue la manera más prudente que encontré de decirles que no”, contó.

Además, Graniewicz habló sobre el proyecto en el que se encuentra trabajando actualmente, la telenovela protagonizada por Adrián Uribe Como tú no hay 2: “Es un programa distinto, desde la fotografía del anuncio es distinta a otras telenovelas, la comedia es diferente, no es farsa y el espectador la disfruta de un modo diferente”, dijo.

“Mi personaje es muy honesto y hace reflexionar a la gente sobre no juzgar a las personas porque muchas veces juzgamos sin saber por lo que está pasando la otra persona y yo me identifico con ella porque, bueno, no voy golpeando a la gente, pero soy honesta como ella y digo las cosas como pienso”, añadió.

Mientras tanto, la actriz contribuye al entretenimiento de sus seguidores desde casa, pues terminó el rodaje de la telenovela, antes de que se impusiera el confinamiento por la pandemia global, según explicó: “Terminamos de grabar antes de que suspendiera todo, entonces ahorita estoy en cuarentena”, platicó.

“Comparto historias en vivo, comparto en redes lo que hago y cuido mucho lo que publico; información que no me conste, por ejemplo y ya tengo cosas pensadas para cuando termine el confinamiento, pero nada aterrizado”, agregó para concluir. México (NOTIMEX)