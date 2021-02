Actores latinos: Hollywood ya no es la meca del cine

Hollywood ya no es la meca del cine. La categórica y revolucionaria afirmación no es de un actor enamorado de su país, sino que sale de la boca de exitosas estrellas latinas como Ana de la Reguera, Juan Pablo Raba, Omar Chaparro, Teresa Ruiz y otros, quienes coinciden en que el otrora centro del mundo del celuloide ha cambiado.

“Yo vivo en Los Ángeles porque me vine cuando las cosas eran diferentes, pero todo ha cambiado. Ahora puedo estar en cualquier parte del mundo y seguir participando en audiciones, pruebas, reuniones de producción”, indicó a Efe la mexicana De la Reguera, quien forma parte de los elencos de las películas “Army of The Dead” y “The Forever Purge”, que se estrenan este año.

“Al igual que ha pasado en otras profesiones, la pandemia (de la covid-19) ha acelerado el proceso de despegarnos de Hollywood para hacer grandes producciones, pero es algo que ya venía en marcha por el apetito de público por producciones más internacionales y por la flexibilidad que venía dando la tecnología”, destacó.

Esa flexibilidad fue el factor que permitió a la actriz colombiana Natalia Reyes convertirse en la protagonista de “Terminator: Dark Fate”, la entrega de 2019 de la saga de “Terminator”.

“Yo estaba en mi isla (en la costa de la ciudad colombiana de Cartagena) cuando mi agente me dijo que estaban buscando a alguien de mi perfil para la película. Hice la audición por mi teléfono. Una locura”, recordó Reyes.

La producción “se filmó en todas partes, menos en Hollywood”, indicó Reyes, quien estuvo en Los Ángeles apenas para algunas reuniones finales y luego para participar en actividades promocionales y en entregas de premios.

“Es un privilegio poder trabajar así”, reconoció.

UN PIE EN CADA MUNDO

Ruiz, Chaparro y Raba se han sumado en los últimos años a actores y cineastas como Kate del Castillo, Diego Luna, Gael García Bernal y Eugenio Derbez, entre otros, que han podido realizar proyectos en sus países natales y en Hollywood, tanto en inglés como en español.

“Hollywood es ahora el lugar donde las cosas comienzan. Allí se hacen los acuerdos. Es donde cae la semilla y comienza a crecer, pero después las cosas se hacen en cualquier parte del mundo”, afirmó el colombiano Raba, quien en los últimos años ha protagonizado la serie colombiana de Netflix “Distrito Salvaje" y la estadounidense “Coyote”, y películas como “The Marksman” con Liam Neeson.

Luna, Bernal y Derbez no solo actúan en producciones en los dos idiomas, sino que han montado productoras exitosas en Estados Unidos y México.

De hecho, el mexicano Luna se preparó para filmar la serie de Star Wars “Andor“ para Disney mientras le daba los toques finales a la primera temporada de su serie mexicana “Pan y Circo”.

Por su parte, el también mexicano Derbez promovió la primera temporada de “De viaje con los Derbez”, el programa familiar de telerrealidad que está en Amazon Prime Video y PantaYA, en un descanso de la película “Coda”, que este año hizo historia en el Festival Sundance al convertirse en la primera producción en ganar el Gran Premio del Jurado, el del público, dirección y reparto.

“Ahora se puede hacer carrera en varias partes y en diferentes géneros. Ya no hay eso de que si eres actor de cine no puedes hacer televisión y viceversa”, destacó la actriz mexicana Ana Claudia Talancón.

HAY FUTURO MÁS ALLÁ DE EE.UU.

Kate del Castillo se mudó a California hace más de una década para luchar por su sueño de hacer cine mundial y asegura que lo volvería a hacer, porque Hollywood es más que un lugar.

“Aunque ya no hay necesidad concreta de estar allí, el sueño no ha muerto. Lograr tener éxito en Hollywood es algo que nos imaginamos todos los que nos dedicamos a este negocio”, manifestó la mexicana.

Sin embargo, admitió que rara vez ha hecho alguna producción en la ciudad. “Cuando estoy trabajando no suelo estar acá. Es una verdadera contradicción”, concluyó la artista, quien prepara la tercera temporada de “La reina del sur” para la cadena de televisión hispana Telemundo, mientras filma una serie para la plataforma Peacock.

Los actores señalaron que incluso antes de la pandemia pocos proyectos se realizaban en Los Ángeles. De hecho, cifras de la industria audiovisual estadounidense indicaron que en 2019 apenas 20 % de las producciones se hicieron allí.

Pero el cambio no es solo geográfico. “Las películas y series españolas, mexicanas y de otros países son cada vez mejores. Se puede tener una gran carrera, con papeles que se vean en todo el mundo sin ser parte de lo que se hace en Estados Unidos”, dijo Raba. Miami (EFE)