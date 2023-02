Alejandro Fernández recorrerá EE.UU. y Canadá con la gira “Amor y Patria”

El cantante mexicano Alejandro Fernández recorrerá Estados Unidos y Canadá con “Amor y Patria”, una gira en la que desde septiembre ofrecerá 21 presentaciones, en muchas de las cuales estará acompañado de su hijo Álex, como informó Live Nation, productora de la gira.

El ícono de la música mexicana, que este año publicó el sencillo “Inexperto en olvidarte”, adelanto de lo que será su próximo álbum, ofrecerá en el tour “una producción completamente nueva, en la cual celebrará el amor que Alejandro tiene por la música, su familia y su patria”, según un comunicado de Live Nation.

La gira comenzará el próximo 8 de septiembre en la californiana Sacramento y luego hará paradas en ciudades como Los Ángeles, Houston, Chicago, Toronto (Canadá), Nueva York y Las Vegas, entre otras, para finalmente acabar el 22 de octubre en Miami.

“Estoy emocionado de regresar a los Estados Unidos para celebrar nuestra cultura latina con mi música”, dijo el intérprete en el comunicado sobre su futura gira, para la cual las entradas se pondrán a la venta desde la mañana de este viernes a través de ticketmaster.

Según Live Nation, una porción de las ganancias del tour irán a parar a la fundación Friends of the National Museum of the American Latino, la cual está detrás de la creación del Museo Nacional del Latino Estadounidense en el National Mall de Washington, en la capital de EEUU.

El intérprete, conocido como El Potrillo, ha participado en el pasado en otras causas benéficas y sociales, como ocurrió en 2020, cuando se sumó junto a otros artistas a la campaña “Vota Por Nosotros”, enfocada en motivar votos latinos de EE.UU. en las elecciones de ese año.

De igual modo, tras la gira “Hecho en México”, que concluyó en 2021, donó más de 100 mil dólares a la organización a favor de las familias separadas en la frontera Families Belong Together, y recientemente se unió a Fher Olvera, del grupo mexicano Maná, en la iniciativa “We are Home”, que pide una política migratoria digna y justa para los millones de latinos en Estados Unidos. Miami (EFE)