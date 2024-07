Ben Stiller y su ‘Nutcrackers’ abrirán la 49 edición del festival de cine de Toronto

La 49 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) se iniciará oficialmente el próximo 5 de septiembre con el estreno mundial de ‘Nutcrackers’, protagonizada por Ben Stiller y dirigida por David Gordon Green.

El festival canadiense, uno de los más importantes del mundo y considerado la plataforma de lanzamiento de filmes que quieren aspirar a los Óscar, también anunció que el largometraje que cerrará la muestra el 15 de septiembre será ‘The Deb’, la primera película como directora de la actriz Rebel Wilson.

‘Nutcrackers’ es una tragicomedia centrada en Mike (interpretado por Stiller), un individuo obsesionado con su trabajo que repentinamente se ve obligado a viajar a una zona rural de Ohio para hacerse cargo de sus cuatro sobrinos que se han quedado huérfanos.

El film de Gordon Green, director de películas como ‘George Washington’ (2000), una triología de la serie de horror ‘Halloween’ y ‘The Exorcist: Believer’ (2023), supone el primer papel como protagonista de Stiller en seis años.

Se da la circunstancia que ‘Nutcrackers’ llegará a TIFF sin un acuerdo para su distribución. Es la primera vez desde 2009 que el film que abre el festival canadiense carece de distribuidor.

En mayo, TIFF anunció que a partir de 2026 lanzará un mercado en el que profesionales del mundo del cine podrán comprar y vender proyectos y contenido innovador en todas las plataformas similar al European Film Market del Festival de Cine de Berlín o Marché du Film de Cannes.

Por su parte, ‘The Deb’ es una comedia musical situada en una zona rural de Australia y centrada en una joven granjera, Taylah Simpkins, que es interpretada por Natalie Abbot.

TIFF ya ha anunciado que este año el festival estrenará entre otros largometrajes ‘Nightbitch’, con Amy Adams; ‘The Life of Chuck’, con Tom Hiddleston; el documental ‘Elton John: Never Too Late’ así como el drama producido por LeBron James ‘Rez Ball’. Toronto (EFE)