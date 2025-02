Biden firma de nuevo con la agencia que le representó cuando publicó sus memorias en 2017

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden (2021-2025) volvió a firmar con una reconocida agencia de talentos de Los Ángeles que ya le representó después de haber sido vicepresidente en los dos mandatos presidenciales consecutivos de Barack Obama.

“El (ex)presidente Biden es una de las voces más respetadas e influyentes de Estados Unidos en asuntos nacionales e internacionales. Su compromiso de toda la vida con el servicio público es de unidad, optimismo, dignidad y posibilidad”, dijo Richard Lovett, copresidente de Creative Artists Agency (CAA), en un comunicado.

CAA representa también a la empresa productora de contenidos para cine y televisión Higher Ground, propiedad del expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama, y también ha tenido entre sus clientes a Hillary Clinon, exsecretaria de Estado y exprimera dama, además de candidata presidencial demócrata en 2016,

“Nos sentimos profundamente honrados de asociarnos con él nuevamente”, dijo Lovett de Biden, quien desde que traspasó el poder a Donald Trump el pasado 20 de enero ha mantenido un bajo perfil.

La última vez que CAA representó a Biden fue cuando publicó en 2017 su libro de memorias “Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose”, en el que contó la lucha que su primogénito, Beau, libró contra un tumor cerebral y del efecto que tuvo su muerte en la familia.

CAA no ha informado si este nuevo contrato de representación con Biden tiene que ver como aquel de 2017 con algún proyecto editorial o de otro tipo del expresidente demócrata. Los Ángeles (EFE)