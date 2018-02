Bruno Mars hace vibrar a 35 mil "hooligans" en inicio de gira por México

Al iniciar su gira por México, “The 24K magic world tour”, Bruno Mars, máximo ganador en la 60 edición de los Premios Grammy, hizo vibrar a más de 35 mil “hooligans” que disfrutaron de unos 80 minutos del talento del artista en el Estadio Universitario de esta ciudad.

Con tenis, pants y gorra color negro, así como una camisola en rojo y blanco, el hawaiano comenzó su concierto con “Finesse”, al cual le siguió “24K magic”, ambos éxitos del Álbum del Año galardonado el pasado 28 de enero en la entrega de los gramófonos.

Con una mayor producción a la presentada en 2014 en la Arena Monterrey, la fiesta musical en el inmueble deportivo de San Nicolás de los Garza continuó con “Treasure”, que puso a bailar a sus “hooligans”, no sólo de Nuevo León, sino de otros estados del país que se dieron cita.

En un magno escenario, con luces led y pirotecnia multicolor que dieron realce al espectáculo, otros temas incluidos fueron “Perm” y “Calling all my lovelies”, en las que improvisó en español durante su interpretación frases como “te quiero mucho mamacita”, lo que enloqueció a sus seguidoras.

La actuación de Peter Gene Bayot Hernández, nombre verdadero del polifacético artista, prosiguió con “Chunky” y la canción coronada como la Mejor del Año, “That’s what I like”.

Con sus ocho músicos que lo acompañaban tanto en los coros como en las coreografías de cada tema, al avanzar la noche sin estrellas, Mars interpretó “Versace on the floor”, canción en la cual el estadio se iluminó con los teléfonos móviles de los asistentes.

El momento especial y emotivo de la velada fue con “Marry you”, en la que Mars señaló a una pareja del público que acababa de comprometerse en matrimonio, lo cual fue captado por las pantallas gigantes, ante las lágrimas de la novia.

La estrella del pop mundial concluyó su espectáculo con algunos de los cortes favoritos del público como “Locked out of heaven” y “Just the way you are”, en la que agradeció al público del norte de México su asistencia y presentó a sus colaboradores, para finalizar con la interpretación de “Uptown funk”.

“The 24K magic world tour” es la tercera gira de Bruno Mars para promocionar su multipremiado álbum “24K magic”, la cual inició el 28 de marzo de 2017 en el Sportpaleis de Amberes, Bélgica.

Tras su actuación en tierra nuevoleonesa, la gira del artista por México concluye con otros conciertos los días 2 y 3 de febrero próximo en la Ciudad de México y por último, el 5 siguiente en Guadalajara. Monterrey (NOTIMEX)