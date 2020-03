Carmen Salinas recibe reconocimiento de la comunidad LGBTTTI+

• Será madrina de un show de standup femenino

La actriz y cantante mexicana Carmen Salinas, fue homenajeada por la comunidad LGBBBTI+ con “El 9 de Oro”, un reconocimiento que otorga un bar de la capital mexicana a celebridades que han apoyado a este colectivo, y del cual la actriz ya tenía uno en su poder.

“Es la segunda vez que me lo da Henri Donnadieu, tenemos 40 años de conocernos, cuando ‘El 9’ estaba en la calle de Londres, que era exclusivísimo, que iba la gente gay más elegante y rica de esta ciudad, de ahí no salía mi hermano el ‘Chatito’ Cejudo, y Henri siempre me ha tratado como una hermana, con mucho cariño y toda la comunidad gay me ha querido mucho”, destacó.

La también empresaria reiteró su compromiso con esta comunidad, toda vez que no solamente su mejor amigo, el fallecido Juan Pascual “El Chato” Cejudo, formó parte de la misma, sino otros amigos e incluso su nieta.

“Claro que es cercana (su relación con las personas diversas). Tengo una nieta que es gay y la adoro, es hija de mi hija María Eugenita, así que tengo una relación muy linda con la comunidad gay”, completó.

Por su parte, el empresario francés que otorgó el reconocimiento a la actriz, Henri Donnadieu, compartió su emoción por honrar nuevamente a Salinas, de quien se dijo amigo cercano: “Estando en 2020 me dije que ya era tiempo de volver a entregar ‘El 9 de oro’, y pues quién mejor que Carmen Salinas, que siempre me ha apoyado”, confesó.

“Ahora lo entregaremos a gente nueva, gente joven, pero el primero tenía que ser para alguien como esta primerísima actriz, que es muy querida y que siempre apoyó a toda la comunidad, desde su trinchera, cuando nadie lo hacía”, finalizó.

Carmen se encuentra a la espera de cerrar algunos proyectos para este año, por lo pronto se presentará como parte del Comedy Fem Fest 2020: “Hay algunas ofertas de trabajo, espero en Dios que se concreten, pero aparte me invitaron de madrina las standuperas este sábado, y también me van a hacer un homenaje en Plaza Galerías”, concluyó. México (NOTIMEX)