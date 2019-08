Cher se anima a cantar éxito del grupo ABBA en español

La cantante Cher dio a conocer algunos temas de su próxima producción discográfica titulada Dancing Queen volumen 2, con éxitos de la agrupación ABBA, en la que incluirá una versión de “Chiquitita”, en español.

Luego de que en septiembre de 2018 la intérprete lanzara Dancing Queen, con canciones de la emblemática agrupación ABBA grabadas por la cantante, hace unos días una fan preguntó a Cher mediante su cuenta de Twitter: “¿Tienes una fecha para lanzamiento de ABBA 2? ¿ya empezaste a grabar?”.

Ante la pregunta, la cantante respondió: “Sigo grabando abajo… He grabado 4... trabajando en Voulez vous, Chiquitita en español”, con lo que confirma que ya prepara la nueva producción.

De acuerdo con el sitio GayTimes, la posibilidad de que dos gigantes de la música pop estuvieran juntos en un disco fue un éxito entre los fanáticos de Cher y ABBA, el álbum se clasificó entre los cinco primeros en las listas de Estados Unidos y el Reino Unido, por lo que es natural que ahora se esté trabajando en un seguimiento.

De igual forma, mediante su cuenta de Twitter, Cher publicó algunos temas que serán parte de la producción, como When al lis said & done, Chiquitita (español), Take a chance on me, I do, I do, I do, I do, I do, Super trooper, Voulez vous y dos pistas más.

La cantante y actriz ha incursionado en diversos géneros musicales, su notable trabajo en cine la han convertido en una de las figuras más influyentes de la cultura pop. En el Séptimo Arte ha participado en películas como Mask, Hechizo de Luna, Mermaids, Silkwood, Mamma Mia! here we go again.

Entre sus producciones musicales destacan los títulos Black Rose, Closer to the Truth, Living proof, Believe, Love hurts, Cher, Prisioner, Stars, Gypsys, Tramps & Thieves, With Love, entre otros.

ABBA, grupo sueco de música pop que alcanzó fama en países de habla inglesa fuera de Europa, principalmente Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos. Entre sus éxitos musicales se encuentran Dancing Queen, Money, money, money, Mamma mia!, Chiquitita, Fernando, Waterloo, Honey, honey. México (NOTIMEX)