Cinco años sin el mágico blues de B. B. King

• Eric Clapton y Al Kooper lo consideraron su maestro

Riley Ben King, era su nombre real, aunque en el ambiente artístico fue conocido como B. B. King y hoy día es considerado como el gran maestro del blues, siempre con la guitarra que lo acompañó a lo largo de su vida y que hizo que estrellas de la talla de Eric Clapton y Al Kooper lo consideraran como su guía en la música.

B. B King falleció el 14 de mayo de 2015, con casi 90 años de edad. La muerte lo sorprendió mientras dormía en Las Vegas, Nevada; y aunque han pasado cinco años, su legado musical sigue intacto y su lugar es único e irremplazable.

El músico y compositor estadounidense introdujo a la música un estilo muy particular de ‘solos’ basado en cuerdas de guitarra dobladas y enormes vibratos que influyeron en casi todos los guitarristas del mundo, a tal grado que The Beatles lo mencionaron en la canción Dig it en 1970.

Si bien B. B. King fue compositor y cantante, es como guitarrista que se convirtió en leyenda, de hecho la revista Rolling Stone lo coloca en el puesto seis de una lista de los “100 mejores guitarristas de todos los tiempos” y Gibson lo sitúa en el lugar 17 de "Los 50 guitarristas de todos los tiempos".

Y en 1987 se integró al Salón de la Fama del Rock and Roll. Una curiosidad es que B. B. King llamó a sus guitarras como ‘Lucille’ porque en una de sus presentaciones, en 1947, se incendió el lugar donde estaba y entró en el edificio en llamas para rescatar su instrumento. Al día siguiente se enteró que en el lugar murieron dos hombres que se pelaban por una mujer llamada Lucille, por esa razón bautizó así a sus guitarras.

La historia sigue, pues en 1980 Gibson Guitar Corporation puso a la venta la Lucille B.B. King. En las décadas de los 60 y 70, B. B. King daba entre 250 y 300 conciertos anuales, lo que le hizo desarrollar un estilo muy particular en el que fusionó géneros como el blues, jazz, swing y el pop.

B. B. King es de telenovela nació el 16 de septiembre de 1925 en una cabaña situada en un plantación de algodón en Missisippi. Pero fue realmente su abuela quien lo crió y con quien creció cantando en coros de gospel.

En 1943 deja la casa de la abuela y se emplea como conductor de tractores, durante siete años realiza esta actividad, pero siempre con su guitarra al hombro y practicando la musica. De hecho, lo que le abrió la puerta al estrellato fue su participación en la estación de radio WGRM de Greenwood.

En la década de los 50 ya era un ídolo en el rhythm and blues, pues se anotó cuatro primeros puestos en la lista de éxitos de la revista Billboard. Siempre se rodeó de saxofonistas y trompetistas que engrandecieron su música.

Se asoció con gente del rock como Gerald Jemmott, Al Kooper, Hugh McCracken, Dr. John y Eric Clapton, entre otros. Tuvo ventas millonarias, participó en diversos programas de televisión, desde Plaza Sésamo, Hospital General hasta El príncipe del rap, entre otros.

Recibió 15 premios Grammy, además álbumes como Live at the Regal y The Thrill is Gone y los temas 3 O ‘ClockBlues, Everyday Ihavethe blues, se sumaron al Salón de la Fama de los Grammys, en 1998.

B. B. King sufrió de diabetes, razón por la cual hizo varias campañas para concientizar a la población sobre este problema. No bebía y tampoco fumaba, pero gustaba mucho de los juegos de azar.

Estuvo casado dos veces y se le conocen 15 hijos entre los biológicos y los adoptados. Era un ser con buenas sentimientos y esto se transformó en la ayuda que dio a causas filantrópicas, principalmente las que tienen que ver con los niños.

En 2002 fue la imagen de Little Kids Rock, organización que le dio a los niños de las escuelas públicas de Estados Unidos lecciones e instrumentos musicales de manera gratuita.

Los reconocimientos que tuvo B. B. King fueron muchos; sin embargo, destacan el de 2006, cuando el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad y en 1990 recibió la Medalla Nacional de las Artes, entre otros.

El recuerdo e influencia de B. B. King sigue en todos los músicos del mundo, de hecho, la cantautora y compositora argentina Celeste Carballo, informó que este 14 de mayo estrenará el tema Lucilla, composición que hiceron para honrar la memoria de "El rey del blues". México (NOTIMEX)