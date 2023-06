Claire Delic rinde tributo con “12 plagios” a “un artista que era artista”

Claire Delic ha confeccionado con su álbum “12 Plagios” una suerte de manifiesto a favor de un artista que se arriesga pero que ahora pierde vigencia en pos de una “omnipresente inmediatez”, un trabajo en el que tributa a figuras de la música en español como Fito Páez, Joaquín Sabina, Rubén Blades o Joan Manuel Serrat.

“El artista ya no está siendo artista, el artista se deja influir por lo que ve y apaga su compás interno, de lo que realmente es esencial y de lo que de verdad tiene valor”, señaló la cantante en una entrevista con EFE, con motivo del estreno del video de “Me cuesta tanto olvidarte”, el tema de 1986 del grupo español Mecano y que forma parte del disco.

La cantante, nacida en Holanda y criada en Costa Rica, se confiesa “desencantada” de lo que los artistas actuales “no defienden, de lo que han dejado morir por conveniencia, por estatus, por vanidades”.

“La función del artista era otra (...) tiene que ver con elevar el espíritu, el alma, el corazón, con renacer. (El disco) viene del desencanto pero con mucha fuerza”, señaló.

“Cada canción que escuchas en este disco te exige vida. Esas letras te reviven, es como un electroshock”, defiende sobre los temas que conforman su último trabajo discográfico, publicado el pasado 26 de mayo y que reúne una selección de temas a las que ella le imprimió su cautivadora voz y las vistió “como corresponde”, dijo.

El video de “Me cuesta tanto olvidarte”, rodado en blanco y negro en las calles de Ciudad de México, sirve como muestra de lo que es “12 Plagios”, su tercer proyecto discográfico, una propuesta caracterizada por su minimalismo y en el que adquiere protagonismo su poderoso registro vocal, acompañado apenas de un piano.

La cantante de 29 años, y que habla cinco idiomas, señaló que su reciente disco es una forma de expresar su gratitud a la riqueza del idioma español, a la vez que un reflejo de sus vínculos con la naturaleza y un estilo de vida sencillo, producto de criarse en el campo y de vivir en varios países.

“Se supone lo que se siente”, es una máxima surgida durante el proceso de grabación de este disco, explicó, y que ha adoptado para este momento de su vida. “Eso que tu estás sintiendo tiene un tesoro para ti”, ahondó.

“Y es que dejamos de tener una experiencia pura con la vida. Para el artista es fundamental no atropellar esa naturaleza, aun cuando sea incómoda o desagradable. Hay que defenderlo haciendo arte”, añadió.

En ese sentido, reveló que la grabación de “Me cuesta tanto olvidarte” surgió cuando aun guardaba luto por la muerte de su padre serbio.

“Las emociones a veces me abruman demasiado, y me persiguen y yo me meto en mil líos mentales, pero me correspondí y fue perfecto, ideal el momento de la grabación de esa canción”, recordó. “El mejor de la comprensión siempre es después”, aseveró.

Delic señaló que el álbum constituye “un plato muy nutritivo” de cara a un futuro álbum de composiciones propias, en el que espera poder empezar a trabajar hacia fines de este año.

Mientras tanto, su foco está en los proyectos y presentaciones que surjan a raíz de “12 plagios”, un disco resultado de su empeño de dejarse llevar donde las emociones la guíen.

“Entre más sincero y genuino uno sea, más rica la música que surja”, manifestó. Miami (EFE)