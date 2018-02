Del Toro una vez más ha hecho una gran película Guillermo Navarro

En 2006 Guillermo Navarro obtuvo el Oscar a Mejor Fotografía por su trabajo en “El laberinto del fauno” y ahora que de nueva cuenta su compatriota Guillermo del Toro está nominado a los premios de la Academia de Estados Unidos le augura gran éxito.

Aseguró que Del Toro es un artista que una vez más ha hecho una gran película: “La forma del agua” y confió en que ganará "porque lleva una buena racha de premios y ese buen camino trae buenos augurios”.

De acuerdo con el también director de la película “Cocaine Godmother”, no sabe si volverá a trabajar al lado de Del Toro porque cuando uno hace una película el equipo se integra de elementos no permanentes. “No sé si lo volveré a hacer o no, pero ya la vida dirá”.

Navarro no sólo trabajó con el director, guionista, productor y novelista mexicano en “El laberinto del fauno”, ya que también ha sido el fotógrafo de “Hellboy II: El ejército dorado” y “Titanes del Pacífico”.

Respecto a la buena acogida del cine mexicano, el creativo compartió que no es un fenómeno de reciente manufactura sino de años de trabajo de varios realizadores.

“Este reconocimiento no sólo se ha dado en los festivales del mundo, con los premios y demás, sino con el trabajo de la industria que poco a poco se está consolidando”, compartió.

Además de promover su primer trabajo como director del largometraje “Cocaine Godmother”, que tendrá su estreno el 11 de marzo por el canal “Lifetime”, Guillermo Navarro trabaja como cinefotógrafo en la película “El viaje del Doctor Dolittle”, de Stephen Gaghan.

La película es una nueva versión del personaje clásico de las novelas infantiles de los años 20 por Hugh Lofting y el protagonista es un veterinario con capacidad de hablar con los animales.

De acuerdo con la base de datos Internet Movie Database (IMDB), el elenco lo encabeza Robert Downey Jr., Antonio Banderas y Michael Sheen, además de que prestarán sus voces Selena Gomez, Tom Holland y Emma Thompson, entre otras grandes figuras. México (NOTIMEX)