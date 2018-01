Del Toro y Woody Allen se disputarán público en estrenos de sus filmes

Aunque de géneros diferentes pero sagaz crítica social y política, el cineasta mexicano Guillermo del Toro y el estadunidense Woody Allen tendrán este viernes el estreno de sus películas: “La forma del agua” y “La rueda de la maravilla”, por lo que los amantes del Séptimo Arte tendrán que elegir entre uno y otro, o coordinar sus tiempos para ver ambas propuestas.

Por un lado, Del Toro ofrece una reflexión sobre la otredad a través de una historia de amor ambientada en la época de la Guerra Fría en Estados Unidos, donde en un laboratorio oculto de alta seguridad del gobierno se encuentra en cautiverio un ser monstruoso, un experimento secreto de dos patas, una cola y dos brazos.

El ser fantástico encuentra en la solitaria “Elisa” (Sally Hawkins) el cobijo de alguien que más que temerle, lo ayuda a escapar del encierro en el que se encuentra.

Entre escenas de acción y romance, la cinta ofrece al espectador una historia de amor, en la que las diferencias físicas del otro no importan y donde el acto sexual no se observa con morbo.

“Quería crear una historia bella y elegante acerca de la esperanza y la redención, como un antídoto ante el cinismo de nuestros tiempos. Quería que esta historia cobrara la forma de un cuento de hadas, en cuanto a que tienes un ser humano humilde que se topa con algo más grande y trascendental que cualquier cosa en su vida.

“Y después me pareció que sería una gran idea yuxtaponer ese amor contra algo tan banal y malvado como el odio entre naciones, que es la Guerra Fría, y el odio entre la gente debido a la raza, el color, la capacidad o el género”, expuso el también director de la multipremiada película “El laberinto del Fauno”, al presentar la cinta en la edición 15 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Mientras que el afamado cineasta Woody Allen presenta “La rueda de la maravilla”, una historia que como en muchas películas del estadounidense, implica amor y traición.

“Yo en particular siempre me he sentido atraído por los problemas con los que las mujeres lidian. A lo largo del tiempo, los hombres tienden a ser menos expresivos sobre su sufrimiento, mientras que las mujeres siempre han sido mucho más abiertas sobre sus emociones.

"Yo he creado principalmente comedias, pero cuando he dirigido una historia dramática, casi siempre, es sobre mujeres en situaciones críticas”, compartió Allen, de acuerdo con Latam Pictures.

Filmada con una gran inspiración por el director de fotografía Vittorio Storaro y con actuaciones de Jim Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake, Kate Winslet, Max Casella, Jack Gore y David Krumholtz, “La rueda de la maravilla” es una historia dramática llena de pasión, violencia y traición que se desarrolla en el atractivo ambiente pintoresco de Coney Island.

Son cuatro los personajes principales, cuyas vidas se entrelazan entre el bullicio y el alboroto del parque de diversiones Coney Island durante los años 50.

Ginny (Kate Winslet) es una ex actriz inestable emocionalmente que trabaja como mesera en una marisquería; Humpty (Jim Belushi), el rudo operador del carrusel; Mickey (Justin Timberlake), un guapo y joven salvavidas que sueña con convertirse en dramaturgo, y Carolina (Juno Temple) la hija distanciada de Humpty, quien ahora se esconde de la mafia en el departamento de su padre. México (NOTIMEX)