Dirty Dancing, American Me y No Country for Old Men, a la Biblioteca del Congreso de EEUU

Clásicos como ‘Dirty Dancing’, ‘No Country for Old Men’ o ‘American Me’, dirigida por el mexicanoestadounidense Edward James Olmos, son algunas de las 25 cintas seleccionadas este año para ingresar en el Registro de Películas de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

El Congreso de EE.UU. creó este órgano en 1988 para que la Biblioteca se encargara de preservar el patrimonio cinematográfico del país. Cada año se incluyen 25 por su “importancia cultural, histórica o estética”, según explicó la Biblioteca en un comunicado.

Para que una cinta entre en el registro, en el que con estas incorporaciones ya hay 900, debe tener al menos 10 años de antigüedad y ser nominada por el público. Este año propusieron más de 6.700 películas.

Algunas de las que obtuvieron más apoyo ciudadano fueron ‘The Texas Chainsaw Massacre’ (1974), ‘Star Trek II: The Wrath of Khan’ (1982), que es la primera entrega de la saga que entra en el registro, y las oscarizadas ‘No Country for Old Men’ (2007), dirigida por los hermanos Joel y Ethan Coen, ‘Dirty Dancing’ (1987) y ‘The Social Network’ (2010), de David Fincher.

En el filme sobre los orígenes de Facebook, Fincher colaboró con Aaron Sorkin, quien se alzó con el premio al mejor guión adaptado en la ceremonia de los Oscar de ese año. Para Sorkin era muy importante que el guión tuviera “tono y ritmo”.

“Es música”, aseguró en una entrevista con la Biblioteca, donde explicó que Fincher tenía escrito el tiempo que debía durar cada escena para que su guión, que reconoció que era un poco más largo de lo normal, no superase las 2 horas. Y no lo hizo.

La cinta de los Coen es una de las películas que entra en el registro con representación hispana o latina, ya que el actor español Javier Bardem ganó su primer Óscar, como mejor actor de reparto, por su actuación en la misma.

Además de Bardem, otro intérprete español incluido en esta tanda entra en ese listado por primera vez: Antonio Banderas y su interpretación en ‘Spy Kids’ formarán parte del Registro Nacional.

En cambio, el mexicanoestadounidense Edward James Olmos consigue entrar por octava vez y este año por partida doble: ‘American Me’ (1992), cinta que él dirigió, y ‘Mi Familia’ (1995), dirigida por Gregory Nava y en la que Olmos es uno de los protagonistas.

‘American Me’ es su ópera prima como cineasta y según dijo en una entrevista con la Biblioteca, “él sabía que debía hacerla”: “Busqué historias que no fueran a ser contadas por nadie más. Al principio, nadie quería hacerla”.

Por su parte, pese a que la cinta de Nava tiene casi 30 años, el tema que trata hace que sea muy actual, ya que cuenta una parte de la historia del país a través de un inmigrante mexicano de segunda generación.

Las otras dos películas con vínculos hispanos que forman parte de esta lista son ‘Up in Smoke’ (1978), protagonizada por el chicano Cheech Marin, y ‘Star Trek II: The Wrath of Khan’ (1982), en la que el mexicano Ricardo Montalbán da vida al antagonista del largometraje.

La Biblioteca destacó su compromiso con ser un reflejo de la diversidad del país e incluyó filmes dirigidos por personas negras, como ‘Will’ (1981), la primera película independiente dirigida por una mujer negra, Jessie Maple, y el documental ‘Common Threads: Stories from the Quilt’ (1989), centrado en cinco personas del colectivo LGTBIQ+ que murieron de sida.

Entre otras de las películas incluidas estuvieron ‘Angels with Dirty Faces’ (1938),’Beverly Hills Cop’ (1984), ‘KoKo’s Earth Control’ (1928), ‘Invaders from Mars’ (1953), ‘The Chelsea Girls’ (1966), ‘Compensation’ (1999), ‘Ganja and Hess’ (1973), ‘The Miracle Worker’ (1962) o ‘The Pride of the Yankees’ (1942). Washington (EFE)