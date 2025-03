Elvis Crespo se une a Jerry Rivera para revivir el clásico tropical ‘Nuestra canción’

El cantante puertorriqueño Elvis Crespo se unió a su compatriota Jerry Rivera para lanzar una nueva versión de ‘Nuestra canción’, que desde su lanzamiento en 1998 ha sido un referente del género tropical.

El tema trae un sonido renovado, incorpora la voz de Jerry Rivera y una introducción en balada pop inspirada en los años de la década de 1980, detalla un comunicado.

“Jerry no suele hacer muchas colaboraciones, pero cuando le mencioné ‘Nuestra canción’, no dudó en sumarse. Es un artista talentoso y disciplinado. Me honra compartir con él en esta pieza”, comentó Crespo.

La colaboración surge después de que Rivera expresara su admiración por la pieza original de Crespo, lo que llevó a ambos artistas a revivirlo.

El tema fue compuesto por Homero D’ Rodríguez y producido por Elvis Crespo junto a Francisco ‘Pulpo’ Barbosa.

El video, dirigido por Fran Gutiérrez de El Cuervo Films, fue filmado en la escuela Margarita Janer Palacios en Guaynabo, Puerto Rico, donde Crespo inició su carrera e inspirado en las fiestas de graduación.

“Nuestra cultura está muy ligada a la música y las fiestas de graduación siempre han incluido orquestas. Desde mis inicios con Grupo Manía, los Sénior Proms fueron parte de nuestra trayectoria”, agregó Crespo.

Con esta versión ambos cantantes traen de vuelta un éxito del género tropical, conectando con nuevas audiencias y reafirmando su lugar en la música latina, señala el comunicado. Miami (EFE)