Enoja a reggaetoneros nominaciones al Grammy Latino

Personalidades de la música urbana como Maluma, J Balvin, Karol G y Daddy Yankee expresaron mediante las redes sociales su inconformidad porque para la 20 edición del Grammy Latino los reggaetoneros no predominan en las listas de nominados.

Luego de darse a conocer a los postulados al galardón que distingue a lo mejor de la escena musical en América Latina, con el hashtag #SinReggaetonNoHayLatinGrammy cada uno de los intérpretes reaccionaron en torno al premio, que será anunciado el 14 de noviembre desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.

El colombiano Maluma, mediante una historia de Instagram, mencionó: “Tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi vida, los juntes con los que siempre soñé, Madonna cantando en español, éxitos como HP, 11 PM, una salsa producida por el más grande, Sergio George y en el pecho no me cabe el corazón y la entrega que puse en 11:11”.

Después se sumó J Balvin, quien aun cuando está nominado a Mejor Canción Urbana por Caliente y Con altura, subió a su cuenta de Instagram un gramófono representativo del encuentro con una cruz roja encima y la leyenda: “Sin reggaetón no hay Latin Grammy” y “Por la cultura y el movimiento!!”.

La imagen fue replicada por el postulado a Mejor Fusión/Interpretación Urbana por Con calma, Daddy Yankee, quien mencionó: “A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a muchos de mis colegas”.

Y agregó: “Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y respeto”.

En la próxima entrega del Grammy Latino, los cantantes Alejandro Sanz y Rosalía lideran la lista de nominaciones con ocho y cinco menciones, respectivamente.

Sanz está postulado en los segmentos de Grabación del Año con dos apartados: Mi persona favorita, con Camila Cabello, y No tengo nada; así como Canción del Año (Mi persona favorita y No tengo nada), Mejor Canción Pop (Mi persona favorita).

Asimismo, es candidato a Mejor Álbum y Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por #ELDISCO, así como Mejor Video Musical Versión Larga (Lo que fui es lo que soy).

Rosalía, por su parte, aspira a ganar los galardones al Álbum del Año, Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo, por El mal querer; Aute Cuture como la Grabación del Año, mientras que Pienso en tú mirá lo hará en Mejor Canción Pop y su colaboración con J Balvin, en Con altura, se medirá como Mejor Tema Urbano. México (NOTIMEX)