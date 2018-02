Gael García y Natalia Lafourcade cantarán tema de "Coco" en los Oscar

Los mexicanos Gael García Bernal y Natalia Lafourcade interpretarán “Recuérdame”, tema principal de la película animada “Coco”, en la próxima edición de los Premios Oscar.



Junto a ellos estará el cantante estadunidense Miguel, con quien además harán mancuerna para entonar esta canción, la cual cuenta con la música y letra de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez. En “Coco”, Gael García presta su voz al personaje de “Héctor”.



El actor mexicano ha protagonizado filmes como “Babel” (2006), “Diarios de motocicleta” (2004), “No” (2012) y “El crimen del padre Amaro” (2002), mientras que Natalia Lafourcade ha sido nominada cuatro veces al Grammy. Miguel, por su parte, ganó un Grammy en 2013 por su álbum "Adorn”.



Mediante un comunicado de prensa, los productores Michael de Luca y Jennifer Todd dieron a conocer la lista de los artistas que interpretarán las canciones nominadas de este año en su ceremonia número 90.



"Estamos entusiasmados de que estos talentosos artistas muestren la poderosa contribución de la música al cine", dijeron De Luca y Todd. "Es un privilegio darles la bienvenida a la etapa 90 de los Oscar".



La lista se complementa con Mary J. Blige, Andra Day, Keala Settle, Sufjan Stevens y Common. Así, Blige interpretará "Mighty River", de la cinta "Mudbound", la canción nominada al Oscar que coescribió con Raphael Saadiq y Taura Stinson.



Common and Andra Day cantarán su tema nominado al Oscar, "Stand up for something", de "Marshall", y Settle actuará "This is me", del filme "The greatest showman", mientras que Stevens tocará "Mystery of love", escrita para "Call me by your name".



La edición número 90 del premio Oscar se llevará a cabo el domingo 4 de marzo de 2018 en el Dolby Theatre en Hollywood & Highland Center en Hollywood, y la gala será presentada por Jimmy Kimmel. Los Ángeles, (Notimex)