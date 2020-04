Gente de Zona se une a Becky G para empoderar a la mujer

• La agrupación estrena Muchacha, primer sencillo de su próximo álbum

Con un mensaje de empoderamiento a la mujer, en una época en la que los latinos pasan por buena salud musical, sobre todo en Estados Unidos, la agrupación cubana Gente de Zona estrenan su sencillo Muchacha, al lado de Becky G.

Alexander Delgado y Randy Malcom platicaron sobre la importancia del momento que vive el género femenino en la actualidad, temática que se sienten orgullosos de cantar.

"La canción habla de lo que es el poder de la mujer latina, que a pesar que Becky nació en Estados Unidos, se identifica porque sus padres son latinos. Empodera a la mujer, no importa si está cocinando, trabajando, manejando o sin peinar, lo importante es que la mujer latina desprende una seguridad y energía únicas", comentó Randy.

El video de Muchacha, dirigido por Joaquín Cambre, se estrenará el jueves 23 de abril y el sencillo estará disponible en las plataformas digitales al día siguiente. Los integrantes confesaron que lo que más les gusta es el coro, que tiene el ritmo cubano de la clave de son y sus raíces, que utilizaron para modernizar la canción en el estudio.

"El video es una narrativa bonita de una cenicienta del 2020, donde Becky es la protagonista, con la historia de una mecánica de un taller que va a una fiesta en la que estamos nosotros. Ella ha tenido varias experiencias en el cine y hace una actuación muy buena, no nos conocíamos personalmente y nos llevamos bien. Fue una experiencia muy linda", dijo Alexander.

El dúo está preparando en su nuevo disco, el cual aún no tiene nombre, que esperan lanzar el próximo año. Al respecto, sus integrantes afirmaron que tendrá una sonoridad más actual y moderna, sin perder la esencia que los caracteriza, y contará con algunas colaboraciones.

"Se van a mantener las colaboraciones, ya tenemos varias canciones grabadas, también pensamos en la colaboración con algún mexicano. Tenemos una propuesta nueva y un cambio de ritmo, creo que vamos a empezar a trabajar con artistas de la música urbana y queremos que esté presente todo tipo de género para que puedan bailar un reggaetón y cantar una balada para dedicar", expresó Alexander.

Entre sus planes para este año pensaban visitar México, pero la propagación del COVID-19 en el mundo pospuso sus actividades.

"Teníamos muchos compromisos en México y Europa, pero lo importante en estos momentos es estar sanos, nadie sabe lo que va a pasar. Sabemos la aceptación que tenemos allá y va a ser de los primeros países que vamos a visitar cuando esto pase", indicó Randy.

Como artistas y personas públicas, reconocen la función que tienen ante sus seguidores y pidieron a los mexicanos quedarse en casa y seguir las instrucciones de las autoridades para mantener la salud, así como lo han hecho sumándose a transmisiones en vivo en redes sociales.

"Es un tiempo bien difícil, creo que la solución de no propagar este virus es estar en casa. Nosotros somos músicos y comunicadores, a raíz de estos problemas que tiene el mundo debemos traerle una alegría a la gente. El mensaje que han dado los músicos es para quienes la pasan mal, porque no es menos cierto que han habido muchas muertes, incluso hay quienes han tenido unos números muy grandes, pero no todo puede ser la tristeza. Nuestra función con los conciertos online es alegrar a la gente aunque sea por Internet", apuntó Alexander. México (NOTIMEX)