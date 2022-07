George Clooney y U2, premiados por el Kennedy Center por logros artísticos

El actor George Clooney y la banda U2 recibirán este año el prestigioso premio del Kennedy Center, en Washington, que reconoce a los artistas que más han enriquecido la cultura de Estados Unidos, anunció la institución a través de un comunicado.

"Al crecer en un pequeño pueblo de Kentucky, nunca podría haber imaginado que algún día sería yo el que estaría sentado en el balcón del Kennedy Center Honors. Ser mencionado al mismo tiempo que el resto de estos increíbles artistas es un honor", apuntó el actor tras conocer que sera uno de los galardonados en la mediática gala que se celebrará el próximo 4 de diciembre.

Los prestigiosos premios del Kennedy Center, que concede anualmente The John F. Kennedy of the Performing Arts desde 1978, reconocen a los artistas que más "han enriquecido la cultura de Estados Unidos" y a su gala, que se retransmite en televisión, acude tradicionalmente el presidente.

Después de que el expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) evitara asistir durante todo su mandato, el mandatario actual, Joe Biden, retomó en diciembre pasado la tradición de acudir a la ceremonia, que se celebra en el icónico Kennedy Center Opera House.

Junto con el actor estadounidense y el grupo irlandés liderado por Bono serán homenajeadas la cantautora cristiana y pop contemporánea Amy Grant; la legendaria cantante de soul, gospel, R&B y pop Gladys Knight y la compositora, directora y educadora estadounidense de origen cubano Tania León.

"En diciembre de 1980 hicimos nuestro primer viaje a través del Atlántico a América (…) Entonces teníamos grandes sueños, alimentados en parte por la creencia de que Estados Unidos le sonríe a Irlanda (…) Ha sido una historia de amor de cuatro décadas con el país y su gente, sus artistas y cultura", declararon por su parte los miembros del grupo formado por Bono, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr.

La presidenta del centro, Deborah F. Rutter, subrayó que durante casi medio siglo los Kennedy Center Honors "han representado lo mejor de la cultura creativa de Estados Unidos" y los premios, conocidos popularmente como "The Honors", reconocen "no solo una actuación, álbum o película, sino que valoran el trabajo acumulado y la influencia de un artista durante muchas décadas”.

Los homenajeados seleccionados de este año se eligieron en base a la recomendación del Comité Asesor de Honores Especiales del Centro, que está presidido por David Bohnett e incluye a ganadores anteriores y a artistas como la actriz Julie Andrews, la cantante Gloria Estefan o el compositor Lionel Richie. Washington (EFE)