Grupo Folklórico Libertad de LV... Los éxitos le siguen los pasos

Por Roberto PELÁEZ

“Un año comienza, estoy lista para ti”, expresó llena de optimismo la joven Karla María Villalobos-Cárdenas, hace menos de 365 días, cuando el 2018 comenzaba a mostrar su cara, y la entusiasta directora del Grupo Folklórico Libertad de Las Vegas se aprestaba a encarar nuevos retos, luego de un 2017 que tuvo uno de sus momentos más altos cuando la alcaldesa Carolyn Goodman declaró o proclamó el 23 de junio como el día de la mencionada agrupación ante los ojos atónitos de la bailarines.

En aquel trascendental momento los integrantes del Grupo sólo podían afirmar dos cosas: que el 2018 traería consigo numerosos desafíos, por un lado, y por otro, que a ellos les sobraban el ímpetu y el deseo de hacer en favor del folklor tradicional mexicano “para esta generación y las que están por venir”, afirmó Villalobos-Cárdenas.

No hay nada más rico que la vida misma, que un día tras otro, y el Grupo Folklórico Libertad de Las Vegas se ha encargado de poner las cosas en su justo lugar, culturalmente hablando, a base de mucho trabajo, de largas horas de ensayos, de una voluntad a toda prueba, de viajes a otras ciudades y estados, y todo ello para ver como el triunfo les sonríe.

Petra Ramos, después de ver a las bailarinas del Grupo en el evento denominado ‘Henderson’s Around the World’, específicamente en la estampa dedicada al estado mexicano de Jalisco, precisó: “son bellas esas muchachas, su vestuario, la danza, todo bien cuidado... tienen un excelente trabajo, me gustaron mucho”.

Después Ramos agregó: “A mi hermana le gustaron más las estampas de Sonora y Tamaulipas, pero es que son muy buenos, voy a informarme sobre los próximos eventos en que va a estar el Grupo para ir a verlos, ya son mi favorito”, acuñó.

Noviembre ha sido de mucha actividad para los miembros del Grupo Folklórico Libertad de Las Vegas, estuvieron antes de presentarse en Henderson’s..., en las actividades por el Día de Muertos en el Spring Preserve, donde también se ganaron el aplauso del público y muchas palabras de admiración por su desempeño.

En el centro Cultural Winchester ratificaron la maestría que alcanzan a fuerza de trabajo y mucho amor por lo que hacen.

También se hicieron sentir en el Festival de Tacos de Las Vegas, y en cada una de esas presentaciones ganan admiradores, como Petra y su hermana, que se dicen seguidores de los jóvenes, quieren verlos en otras presentaciones.

No sería extraño que Karla María Villalobos-Cárdenas vuelva a manifestarse presta a enfrentar el cercano 2019, pero antes, de seguro, el año a punto de expirar le dirá al oído: les esperan muchos éxitos. FELICIDADES.