Guadalupe Pineda invita a Aída Cuevas a cantar

La cantante mexicana Guadalupe Pineda realizó una transmisión en vivo en en la que tuvo como invitada a su amiga Aida Cuevas para cantar y contar anécdotas, cada una desde su casa.

En lo que denominó "Memorias del encierro", Pineda se mostró afortunada de estar sana y acompañada de su familia, integrada por su hija Mariana y su nieto Alonso, al mismo tiempo que Cuevas apareció con su hija Valeria.

Juntas recordaron algunas anécdotas de su amistad, como asistir a programas, cenas, bodas o incluso una primera comunión, pero también se dieron tiempo de interpretar canciones como Por un amor, Cielo rojo, La llorona, Canción mixteca o La panchita, algunas de ellas a capela y otras acompañadas con la guitarra, que se encargó de tocar Guadalupe Pineda

"Somos valientes porque hay un retraso en la voz cuando estamos así en las redes, estamos pescando en dónde cae la nota", confesó Pineda, vestida con el mismo traje bordado a mano que utilizó para su disco Francia con sabor latino y con un vaso de "té de manzanilla reposado" en la mano.

En un espacio relajado, platicaron sobre la pandemia causada por el COVID-19, que las ha mantenido alejadas de los escenarios. Ambas concuerdan que se debe aprovechar la oportunidad para agradecer tener un lugar en el cual estar seguras y no tener la necesidad de salir a trabajar.

"Soy una persona muy activa y siempre ando viendo qué hago en la casa. Me he dedicado a poner todo más o menos en orden, a reacomodar, viendo algunos de los principios de mi carrera o un baúl de los recuerdos. Me gusta ilustrar mandalas y hago yoga", expresó Aída.

Para compartir con sus seguidores es que decidieron reunirse virtualmente y recordar la importancia de quedarse en casa y valorar a la familia, por lo que incluso hablaron de su papel como abuelas.

"Me llena de mucha ilusión verlos crecer, formar sus familias. Cuando mi nieto tenía tres años me pidió un traje de charro y salió a cantar. Le tuvo que poner el papá una pista, aunque yo llevaba el mariachi, pero no teníamos esa canción. Jamás se salió de la cuadratura ni desafinó, ahora le está entrando la pena", contó Cuevas y le preguntó a su amiga qué tipo de abuela era.

"Soy una abuela que sí educa, no les dejo pasar cosas que no deben de hacer. Hay quienes dicen que los eduquen sean ellos (los hijos), pero creo que hay que ayudarlos. Yo juego y canto con ellos, aunque a veces les llamo la atención", le respondió Pineda.

Como homenaje a la música mexicana y sus compositores, como Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez, elogiaron su herencia musical y contaron que ambas están en el marco del festejo de su 45 aniversario cantando, por lo que prometieron trabajar juntas en un futuro próximo.

"Ya vendrán conciertos, ya vendrá el trabajo. Ahorita hay que cuidarse muchísimo. Las lecciones que nos dejó esta pandemia es que tenemos que aprovechar la vida, tenemos que dar gracias al universo de estar aquí y debemos tener esa posibilidad de dejar una huella de amor y cariño, ser mejores cada día y nosotras que somos cantantes dejar un recuerdo en el alma", analizó Guadalupe Pineda, que también puso su voz con Aida Cuevas a temas como Anillo de compromiso y Gracias. México (NOTIMEX)