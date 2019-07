Guillermo del Toro presenta concierto “En casa con mis monstruos sinfónicos"

El cineasta mexicano Guillermo del Toro fue ovacionado por miles de personas que abarrotaron el primero de los dos conciertos “En casa con mis monstruos Sinfónico”, que ofreció la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

El ganador del Oscar 2018 por la película “La forma del agua”, cumplió la promesa que en mayo pasado hizo a sus seguidores vía redes sociales y que consistía en proponer un espectáculo en el que se interpretaran los temas que han musicalizado algunos de sus filmes.

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza y este domingo fue el día anhelado por aquellos fanáticos de la obra fílmica de Del Toro.

Tras una larga ovación de pie, en punto de las 16:00 horas apareció el director para presentar la primera función que abrió sus puertas de manera gratuita a los espectadores, pues que nadie pagara por un boleto fue la condición que él puso para que se llevara a cabo el evento.

“Hay gente que dice que la música de películas no se debe oír. ¡Ni madre! Se debe oír, es muy bella. Para mí, la música de las películas es la voz y el alma de la cinta, no es el director arreglando un problema o componiendo una cosa narrativa, debe ser el alma de la película”, expresó Del Toro a modo de bienvenida.

“La partitura musical es una de las cosas más importantes y me hubiera encantado hacer una selección de todas las pelícu­las, como el tema principal de ‘Titanes del pacífico’ y ‘Hellboy’, pero no se pudo porque en pocas semanas nos pusimos a pedir derechos de autor con todas las compañías. Finalmente, están las partituras de las películas más emblemáticas”, indicó.

Luego de presentar al director australiano Tim Da­vies, con quien colaboró en la serie “Trollhunter”, inició el recital que hizo un recorrido por cuatro de sus películas: “Trollhunter”, “El espinazo del diablo”, “La forma del agua” y “El laberinto del fauno” a través de sus suites.

A la par de que se escuchaba la música, mediante la pantalla se proyectaron fragmentos de los filmes que entre cada escena, los cuales emocionaron los asistentes.

Fue a las 19:30 cuando inició la segunda función también con una asistencia a su máxima capacidad. “En casa con mis monstruos Sinfónico” fue posible con el apoyo del Gobierno de Jalisco, el Ayuntamiento de Zapopan y la Universidad de Guadalajara. México (NOTIMEX)