James Cameron dio positivo en covid y no asistió al estreno de “Avatar”

James Cameron, director de “Avatar: The Way of Water”, no estuvo presente en el estreno de la película que se llevó a cabo en Hollywood tras haber dado positivo en covid-19.

Según informó el medio especializado en entretenimiento Variety, el director de “Avatar” (2009) -la película más taquillera de todos los tiempos- es asintomático y se encuentra bien de salud, por lo que continuará de forma virtual con la promoción del filme.

No obstante, en el evento estuvo presente el reparto estelar de la película entre los que se encuentran Zoe Saldaña, Kate Winslet, Edie Falco, Sam Worthington, Jemaine Clement y Sigourney Weaver.

Una semana atrás, el director canadiense tuvo la oportunidad de presentar su filme en Londres y ahora cines de todo el mundo esperan el estreno mundial de la segunda parte de la historia el 16 de diciembre.

La segunda parte de la saga ocurre una década después de los acontecimientos retratados en la primera película y cuenta la historia de la familia Sully, quienes tendrán que hacer todo lo posible para permanecer unidos luego de que una antigua amenaza reaparezca.

“Avatar: The Way of Water”, recupera personajes y escenarios de la original; Jake Sully y Neytiri, héroes de la película de 2009, y de nuevo, Sam Worthington y Zoe Saldana protagonizan la cinta, esta vez como una pareja adulta, responsable de cinco adolescentes.

La historia continuará con tres secuelas más que ya han sido rodadas por Cameron y que suponen su regreso a la industria como director después de varios proyectos como guionista de cine.

A días de su estreno, el filme ya cuenta con dos nominaciones a los Globos de Oro, uno para Cameron por mejor dirección y otro a mejor película de drama. Los Ángeles (EFE)