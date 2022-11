Karla Souza: La historia de abusos a clavadistas “tenía que estar blindada”

En la película “La Caída”, que se estrena en Prime Video, la mexicana Karla Souza -protagonista y productora- quiso asegurarse de que la historia de abusos sexuales a clavadistas quedase blindada y no cayese en la normalización de este tipo de conflictos que siguen envenenando el deporte, explicó en entrevista con EFE.

“Justo para mí eso era lo más importante, hacerla de una manera donde la historia estuviera blindada, para realmente evadir todos los comentarios ignorantes que se hacen ante el nombrar y concientizar lo que se había normalizado”, compartió la artista.

Para ella, muchas personas interiorizan el abuso como algo “normal”, “no solo en el deporte”, e incluso las víctimas viven un complejo proceso hasta darse cuenta de las implicaciones reales de haber pasado por ello.

“Yo quería contar lo difícil que es el proceso de contarlo, para que pudiésemos empatizar como audiencia y para avanzar la conversación”, dijo.

CLAVARSE EN LA HISTORIA

Es por esto que Souza pasó varios años haciendo entrevistas a víctimas, pero también a médicos, expertos en violencia de género, periodistas que en su momento destaparon los casos y compañeros clavadistas, entre otros.

Souza detalló que varios clavadistas le dejaron entrar a sus casas, conocer sus trajes, sus medallas y sus historias. Por tres años se preparó toda la información, que era tanta y tan difícil de filtrar, que fue un trabajo muy exhaustivo.

Asimismo, Karla entró en 2017 a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) para prepararse físicamente. Estuvo entrenando clavados más tiempo del planteado inicialmente por pausas en el proceso para iniciar el rodaje pero, con ello, conoció las sensaciones de los clavadistas, así como su exigencia física y psicológica.

“(Lo hice) para honrar lo que hacen estos deportistas, todo, que te huela a cloro la piel, el pelo, y lo que se siente al estar en una plataforma de 10 metros y lo que se siente también al entrar al agua... Lo extraño tanto, romper el agua con las manos. Es un deporte hermoso que disfrute muchísimo”, relató.

Pero a pesar de tanta preparación, compartió la actriz, el tiempo de rodaje fue muy duro, ya que estaba amamantando y se sentía enferma, por lo que llegaba a desmayarse varias veces al día.

Sin embargo, dio con el mejor equipo, especialmente Lucía Puenzo -directora de la cinta y también coescritora junto con María Renée Prudencio-, a quien dijo admirar profundamente y tomar como referente por si algún día se decide a dirigir una producción.

UN FILME LIBERADOR

La directora siente una gran liberación ahora que los espectadores van a poder ver la cinta y, dijo que siente curiosidad por ver cómo va a llegar a sus cabezas, cuál es el efecto que va a provocar, puesto que escuchar sobre casos de abuso muchas veces desbloquea recuerdos en la mente.

“De eso va la película, la protagonista ve vivir a la otra protagonista eso tan chiquita y algo hace click en su cabeza, probablemente eso suceda a otros espectadores. Es algo colectivo, no son cuestiones individuales. A veces por salvar a otro se salva uno mismo”, terminó Puenzo.

Souza, quien en 2018 contó en una entrevista haber sufrido acoso sexual, cuenta con una prolífica y exitosa carrera con producciones como “De Prada a nada” (2011), “Nosotros los nobles” (2013) o “¿Qué culpa tiene el niño?” (2016), además de haber participado en series estadounidenses como “How to get away with murder” y “Home economics”.

Se hizo público que la también productora será galardonada por sus 30 años de carrera en la gala del público de los Premios PRODU, que reconocen la excelencia en la producción de contenidos audiovisuales en Iberoamérica. México (EFE)