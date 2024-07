La cantante Susana Zabaleta se siente feliz por la primera presidenta de México

Que México tenga una mujer presidenta pone muy feliz a la actriz y cantante Susana Zabaleta, pues afirma que las mujeres “cambian el mundo” y ella lo hace a través de la música y los boleros, con los que se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional.

“Al final estamos viviendo un momento de mujeres. Porque, digo, tener una presidenta mujer (en México)”, señaló en entrevista a EFE la intérprete, conocida como una de las más versátiles de México.

Si bien aclaró que no votó por Claudia Sheinbaum, quien tras triunfar en las elecciones del 2 de junio pasado se convertirá en la primera presidenta de México en 200 años de historia, afirmó estar “feliz” por el icónico hecho.

“Estoy rayada (loca) y si (Sheinbaum) me pidiera ser un soldado, soy un soldado, soy un soldado, porque yo sí creo que las mujeres cambiamos el mundo. Yo sí creo que Claudia Sheinbaum va cambiar México, yo sí creo, yo sí le creo, aunque no haya votado por ella”, expresó efusiva.

Zabaleta, quien suma ya casi cuatro décadas de trayectoria, indicó que, de alguna manera, a ella también desde la música le ha tocado formar parte de este impulso femenino, especialmente porque hace todavía poco tiempo las mujeres no tenían permitido incursionar en el mundo de la farándula.

“En alguna época, hasta no hace mucho, a las mujeres no se les permitía cantar, o sea, cantar. Era la farándula, era de prostitutas, entonces no se les permitía, entonces tenemos esa idea de que las mujeres (deben estar) en su casa”, manifestó.

Cantarle al amor

Zabaleta, quien además es sexóloga, se ha caracterizado a lo largo de su carrera por su versatilidad para interpretar diversos géneros musicales, pasando por el pop, rock, balada, crossover, tango, trova, música alternativa, banda y boleros.

Estos último, confesó, es uno de los géneros que más le gustan.

Principalmente, abundó, por la influencia de su padre y de Armando Manzanero, cantautor yucateco con el que forjó una gran amistad, pero también porque considera que es un género que siempre tendrá vigencia.

“Hay tantos rubros para cada género musical, que siempre habrá manera de que alguien le guste y no puedes pensar que del amor ya no se va a hablar (...) me vale madre (no me importa) la inteligencia artificial y lo que me digan, o sea, siempre se hablará de amor”, apuntó.

Para la actriz, el amor “puede cambiarte, te puede curar de una enfermedad en tres segundos” y, por ello, destacó la importancia de cantarle a ese sentimiento.

Aunado a ello, confesó que experimenta “el mejor momento” de su vida “emocionalmente al lado de una pareja”, lo que le ha llevado a darle un sentido más romántico al concierto que prepara para este próximo jueves.

Además, dijo que tras la presentación del concierto ‘Episodio 7: Boleros’ hará un disco en estudio con nuevos arreglos.

El concierto del próximo 4 de julio tendrá temas de compositores mexicanos y continentales con el acompañamiento del Trío Los Juglares, uno de los máximos exponentes de la trova yucateca. México (EFE)