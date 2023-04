La estelar Gloria Gaynor llega a festival en norte de México en día de cierre

La estelar cantante Gloria Gaynor, figura de la música disco de los años 70, llegó a la jornada de cierre del festival Pa’l norte que convocó a unos 250 MIL asistentes en la ciudad mexicana de Monterrey, Nuevo León, norte del país.

La estadounidense, de 79 años, transformó el festival, uno de los más importantes de América Latina, en una monumental discoteca gracias a una escenografía imponente y hasta una bola de cristal virtual.

Gaynor fue una de los artistas sorpresa que se presentaron en el tercer día del cita musical y prácticamente desde su salida al escenario puso a todos los asistentes a bailar con su éxito mundial “I will survive”.

El festival, que se lleva a cabo en las instalaciones del Parque Fundidora, presentó a artistas de todos los géneros musicales como pop, regguetón, rock y regional mexicano, en nueve escenarios.

Antes de Gaynor, este domingo artistas latinos como la mexicana Ximena Sariñana y el reguetonero colombiano Miguel Turizo destacaron durante la jornada.

Sariñana se presentó sábado y domingo en jornadas las que ofreció temas como “Nostalgia” y “¿Qué tiene?” que pusieron a cantar a todos sus fanáticos.

La presentación del sábado fue más eléctrica y para este domingo reservó un concierto acústico cuyo repertorio estuvo integrado por “covers” de temas que marcaron su adolescencia, de acuerdo con lo que ella misma declaró.

La mexicana se presentó en el Foro Acústico Hey con un concierto en el que tuvo como invitados a colegas como la solista Carla Morrison y Rodrigo Dávila, del grupo Motel, entre otras figuras.

Con Morrison brindó un homenaje a la colombiana Shakira con el tema “Inevitable”, mientras que con Dávila interpretó el tema “Aquí” de la banda Jumbo.

También confesó que cuando era “morra” (niña) soñaba con ser como Julieta Venegas y a ella la recordó con el tema “Me van a matar” parte la banda sonora de la película “Amores Perros” (2000)

El primer día por los escenarios del festival pasaron artistas como los reguetoneros Wisin y Yandel, el grupo Allison, la cantautora Julieta Venegas, el intérprete de regional mexicano Carín León, la agrupación de rock Plastilina Mosh, así como la norteamericana Billie Eilish y su compatriota el DJ Steve Aoki.

El segundo día desfilaron el cantautor José Madero, exvocalista del grupo Pxndx; el grupo de ska, Inspector, la agrupación argentina Miranda.

Además de la mexicana Carla Morrison, el colombiano Sebastián Yatra y también se presentaron las bandas Twenty One Pilots y The 1975, entre otros grupos y artistas Para el tercer día destacó la actuación de la banda mexicana Café Tacvba y el cierre estará a cargo de la banda The Killers.

Por primera ocasión, desde hace 11 años que se realiza, el Festival Tecate Pa’l Norte se extendió a tres días.

De acuerdo con los organizadores, el festival atrajo a una gran cantidad de visitantes de otras ciudades de México y de países como Estados Unidos, Canadá, Japón y China, así como visitantes de varios países de América Latina. Monterrey (EFE)