Laura Pausini y Luis Adrián dedican premio a damnificados por sismos

La italiana Laura Pausini y el ganador de “La voz… México”, Luis Adrián dedicaron su premio a los damnificados por los sismos ocurridos en México durante septiembre pasado.

“Además de tener los colores de la bandera iguales, los italianos y mexicanos tenemos en común el temblor. Sé muy bien lo que significa perder su casa y, sobre todo, a sus amigos”, expresó Laura Pausini.

“El día que pasó (el sismo), lloré todo el tiempo; llamaba desde Italia a todos mis amigos que tengo aquí. Por ello, quiero dedicar el premio a todas las familias que han perdido a alguien, que la música los acompañe con sus oraciones a sus seres queridos. Un beso gigante y un abrazo fuerte”, destacó la cantante.

Luis Adrián, quien resaltó que ganar era un sueño y hoy es una realidad, añadió:

“Este trofeo y este triunfo van dedicados a Dios y a mi familia, para Laura y para el equipo Pausini que estaba entre el público echándonos porras. Sobre todo, es para toda la gente mexicana, para todos los oaxaqueños que queremos buena música y buenas voces”.

Recordó que en 2011 hizo “casting” para concursar en la primera temporada de “La voz… México”, pero no fue elegido. Sin embargo, continuó su preparación y hoy es el vencedor de la más reciente edición.

Aunque todas sus esperanzas las puso en él, Laura admitió que el triunfo de Luis Adrián es algo que no se esperaba. Recordó que en 2014 cuando participó por primera vez como “coach” en “La voz… México”, se preparó para dar un discurso final en caso de que su pupilo ganara, pero esta vez no lo hizo.

“Como la vez pasada no gané, pues ahora no preparé nada. Sinceramente, no me lo esperaba porque había una cantidad increíble de voces y cuando llegamos con Leslie y Yuri no pensaba en ganar”.

Pausini explicó que, como última entrega de la competencia, Luis Adrián cantó “Gira el mundo gira”. Se trata de un tema afamado de 1965, original de Jimmy Fontana y que recientemente grabó Il Volo en español.

Informó que a diferencia de otros “coaches” que no están pendientes de sus ganadores, ella sí lo hará, sobre todo porque sabe que la ópera es un género difícil de posicionarse.

“En Italia solo tenemos a Andrea Bocelli y a Il Volo, no obstante que se trata de una música que nació ahí. Es complicado, pero la diferencia en este país es que la interpretará un mexicano.

“Estoy acostumbrada a seguir a mis chicos como ya sucedió con Kike Jiménez, a quien le produje un sencillo y un videoclip. Él estuvo en todas mis giras y ahora Luis Adrián lo estará. Regresaré en julio porque tendré un nuevo disco y lo llevaré conmigo a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey”. México (NOTIMEX)