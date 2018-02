Lucero desea personajes inspirados en ella para hacer cine o series

La cantante y actriz mexicana Lucero dijo que regresaría al cine o incursionaría en las series, sólo si el personaje que le ofrezcan está inspirado en su propia personalidad.

“No sé si soy candidata para hacer cine en México, pues hay cosas que no haría pese a que soy actriz. Por ejemplo, desnudos, cuestiones sangrientas, de drogas, o situaciones muy crudas. Soy partidaria de transmitir algo más positivo, que vaya de acuerdo con lo que Lucero ha sido siempre”, explicó.

La llamada “Novia de América” aclaró que no exigiría que la historia fuera rosa, pero sí pediría algo que no afectara su imagen.

“Puede ser un drama padre sobre algo que no sea tan crudo o cruel. Tendría que ser algo más hecho a mi medida o un proyecto especial para mí”, precisó a Notimex en entrevista.

A lo largo de sus casi 38 años de trayectoria, Lucero ha participado en ocho películas. La primera fue “Coqueta”, en 1982. Después hizo “Fiebre de amor”, al lado de Luis Miguel, y la más reciente “Zapata, el sueño del héroe” (2005), junto a Alejandro Fernández.

Respecto a las telenovelas, que hasta el momento suman 10 en su carrera, opinó que éstas absorben mucho tiempo y no han mostrado evolución.

“Se han estancado un poco, y ahora lo que más se ve son las series, pero éstas, aunque son cortas, cuando se van a la segunda o tercera temporadas, ya no lo son tanto y eso te ata un poco”.

En caso de tener que hacer cualquiera de estas opciones, la intérprete de “Cuéntame” insistió en que le gustaría que vaya acorde con ella.

“No me gustaría disfrazarme para ser una chava de 28 o una señora de 58. En Estados Unidos escriben los personajes alrededor del actor o la actriz que los podría interpretar, así me gustaría que sucediera”.

Luego de que en Brasil participó en la telenovela “Carinha de Anjo” (Carita de ángel), reveló que tiene otros proyectos allá. Por lo pronto, supo que transmitirán una de sus telenovelas doblada al portugués.

“Brasil ha sido increíble, realmente tengo tanto que agradecerle a ese país y a su público. Decidí estudiar el portugués por respeto a ellos y creo que lo valoran más. He visto artistas extranjeros que vienen y sólo dicen: ‘Buenas noches’ o ‘Gracias’ y ya. No se atreven a entablar una conversación y eso no me gusta.

En el último año, Lucero ha logrado un reconocimiento importante en aquel país sudamericano. Es una de las mexicanas que los brasileños más admiran, como es el caso del grupo RBD y los actores de la serie de televisión “El Chavo”.

“Evidentemente es un trabajo largo por hacer y quiero seguirles presentando proyectos. Es un país enorme, lo veo como una plantita a la que hay que regar para que crezca, y yo les quiero aportar muchas cosas”.

En torno a “La voz kids”, que se interrumpió debido al problema legal por el que atravesaba Julión Álvarez, indicó que no hay noticias de si se va a realizar o no.

“Estoy a la espera de ver si se hará para este año o sólo será la versión de adultos. Estoy en cercanía con Televisa para conocer su respuesta, porque no sé si serán los mismos participantes o serán nuevos”.

A sus 48 años, Lucero aseguró que se siente satisfecha en lo profesional y personal al lado de sus hijos Lucero y José Manuel, así como de su novio Michel Kuri.

“Si de niña hubiera soñado con lo que sería de grande, esto hubiera sido mi máximo. No sé si me faltan muchas cosas por hacer, Dios quiera que sí, que tenga mucha vida, salud y trabajo. Que cada proyecto sea mejor que el otro.

“Me gusta lo que veo frente al espejo. Me gusta lo que he logrado tanto en lo personal como en lo profesional. Mentalmente, emocional y físicamente estoy bien. Si alguien me hubiera preguntado: ‘¿A los cuántos años crees que logres esto?’, le hubiera respondido que quizá a los 70 o nunca”, concluyó.

En la actualidad, Lucero graba su disco “Más enamorada con banda”, en el que interpretará temas bajo este género. Asimismo, para el 6 de julio próximo prepara un concierto en el Auditorio Nacional de esta ciudad. México (NOTIMEX)