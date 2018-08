Luis Miguel celebrará fiestas patrias en el Caesars Palace de Las Vegas

Tras el éxito con su bioserie, Luis Miguel se prepara para alumbrar de nuevo el The Colosseum del hotel Caesars Palace de Las Vegas, los días 13 y 14 de septiembre para festejar el Día de la Independencia de México.

Otros que celebrarán las fiestas patrias en la “Ciudad que Nunca Duerme” son el grupo de regional mexicano Banda MS y el de rock Caifanes, quienes el 14 de septiembre ofrecerán un concierto en la MGM Grand Garden Arena, del MGM Grand Hotel & Casino.

El guitarrista Carlos Santana hará vibrar con su música al House of Blues, en el Mandalay Bay Resort and Casino, los días 12, 14, 15, 16 y 19 de septiembre; mientras el Mandalay Bay Events Center, del mismo hotel, recibirá a Alejandro Fernández y a su mariachi el 15.

Enrique Iglesias regresará al The Colosseum del Caesars Palace, tras Luis Miguel, ya que estará los días 15 y 16, se informó en un comunicado.

Chayanne cantará y bailará en The Chelsea, dentro de The Cosmopolitan of Las Vegas, el 14, y un día después el “Rey de la Bachata”, Romeo Santos, llevará su romanticismo al escenario de la MGM Grand Garden Arena dentro del MGM Grand Hotel & Casino.

La representante femenina será la cantante, bailarina y actriz Jennifer Lopez, quien los días 12, 14 y 15 de ofrecerá su espectáculo en el Zappos Theater en Planet Hollywood Resort & Casino.

La capital del entretenimiento se prepara para recibir a comediantes y boxeadores de primer nivel. Es el caso del pleito entre ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin, en el ring de la T-Mobile Arena, el 15 de septiembre.

De hacer reír en The Joint del Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas, el 14 se encargará Felipe Esparza; mientras el The Mirage Hotel & Casino recibirá al cómico “Fluffy” Gabriel Iglesias los días 15 y 16. México (NOTIMEX)