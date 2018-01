Meryl Streep llega a su 21 nominación para obtener el Oscar

Meryl Streep sigue haciendo historia como la actriz con el mayor número de nominaciones en la historia del Oscar al recibir la 21 postulación para la 90 entrega anual de la codiciada estatuilla.

Streep, de 68 años de edad, está nominada en mejor actriz por su trabajo en “The post” (Archivos del Pentágono).

“Me siento honrada sin medida por esta nominación para una película que amo, una película que defiende la libertad de prensa y la inclusión de las voces de las mujeres en el movimiento de la historia”, declaró Streep.

“Me siento orgullosa de la película y de todos sus cineastas. Gracias desde un corazón lleno”, agregó a través de un comunicado.

A pesar de su alto número de nominaciones Streep sólo ha ganado en tres ocasiones el Oscar. En 1979 por “Kramer vs Kramer”, en 1982 por “La decisión de Sophie” y en 2011 por “La dama de hierro”.

De ganar en la edición 90 de la entrega de la presea Streep empataría a Katherine Hepburn, quien en su carrera se llevó cuatro trofeos Oscar y 14 nominaciones.

También ha sido nominada sin ganar el trofeo en cintas como Los puentes de Madison, Music of the heart, Julie and Julia, Devil wears Prada, entre muchas más. Los Ángeles (NOTIMEX)