Ninel Conde y su hijo podrían someterse a tratamiento psicológico

Tras la ruptura con su ex pareja Giovanni Medina, que ha derivado en una serie de problemas y supuestas amenazas, la cantante y actriz Ninel Conde señaló que ella y su hijo Emmanuel podrían someterse a tratamiento psicológico.

En 2014, Conde terminó su relación sentimental con el empresario, lo que ha provocado una serie de problemas, donde ambos luchan por quedarse con la custodia del hijo que procrearon.

Ahora mismo la pareja ha protagonizado un escándalo más ante los medios, pues la intérprete hizo de conocimiento público que Medina prolongó la estancia del pequeño con él por más tiempo de lo permitido por la ley.

Aunque la actriz dijo que no hablaría más de su situación con el padre de su hijo, esto ha sido inevitable, “la desesperación de una madre es grande y más cuando no sabes qué pasa con tu hijo”.

“Él se llevó al niño para pasar el fin de semana, pero el señor no lo devolvió y eso me alarmó mucho porque no sabía nada de mi pequeño y él no se comunicaba”, apuntó a la prensa.

Compartió que Giovanni la tiene bloqueada de su celular por lo que era imposible que se comunicara con él, “ahora solo me resta esperar a ver qué dice la autoridad”.

Indicó que pedirá una prueba psicología para él, además de que ella se someterá a la prueba toxicológica para descartar los rumores que Giovanni ha señalado sobre ella.

“Después de todo esto creo que yo y mi hijo Emmanuel tendremos que tomar terapia psicológica”, señaló “El Bombón Asesino”, al reiterar que ella no tiene nada que ocultar.

Mientras tanto la actriz y cantante continúa trabajando en la puesta en escena “Las arpías”, historia que ha disfrutado mucho y en la que aseguró no hay cabida para los egos. México (NOTIMEX)