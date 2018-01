Oprah Winfrey hace historia en los Globos de Oro

Oprah Winfrey hizo historia en la entrega del Globo de Oro como la primera mujer afroamericana en ser honrada con el Premio Cecil B. DeMille desde su creación en 1952.

En su discurso, ella reconoció a Sidney Poitier por allanar el camino para los actores negros en la industria de Hollywood.

"En 1964, era una niña pequeña sentada en el piso de linóleo de la casa de mi madre en Milwaukee viendo a Anne Bancroft presentar el Oscar al mejor actor en los 36° Premios de la Academia", recordó.

"Ella abrió el sobre y dijo cinco palabras que literalmente hicieron historia. 'El ganador es Sidney Poitier' ", continuó. "Hasta el escenario llegó el hombre más elegante que jamás haya visto.

Recuerdo que su corbata era blanca y, por supuesto, su piel era negra. Y nunca había visto a un hombre negro siendo celebrado así ", añadió.

"Hay algunas niñas mirando mientras me convierto en la primera mujer negra en recibir el mismo premio. Es un honor y es un privilegio compartir la velada con todos ellos", destacó.

El galardón, que reconoce "contribuciones destacadas al mundo del entretenimiento", ha sido otorgado a solo cuatro actores negros y solo a 15 mujeres en sus 66 años de historia.

Winfrey se unió a Crawford, Poitier, Bette Davis, Elizabeth Taylor, Morgan Freeman, Audrey Hepburn, Denzel Washington, Barbra Streisand y, más recientemente, Meryl Streep.

Winfrey, de 63 años, ha tenido una larga carrera en la industria del entretenimiento. Organizó "The Oprah Winfrey Show" durante más de dos décadas, fundó "O, The Oprah Magazine" y lanzó una red de cable exitosa, "OWN: Oprah Winfrey Network".

También tuvo una exitosa carrera cinematográfica, recibió una nominación al Golden Globe en 1985 por "The Color Purple" y un Emmy por su papel en "The Immortal Life of Henrietta Lacks" de HBO Films.

En los últimos años, Winfrey ha aparecido en "The Butler" de Lee Daniels, "Selma" ganadora de un Oscar de Ava DuVernay y aparecerá luego en "A Wrinkle in Time" de DuVernay.

Su discurso de aceptación sin duda pasará a la historia también, lo que encenderá la especulación de que tal vez ella tenga aspiraciones políticas para el 2020. Los Ángeles (NOTIMEX)