Parásitos... el Oscar a mejor película

Pese a que las tendencias de la temporada cinematográfica situaban a 1917 y su director, Sam Mendes, como los grandes ganadores de los premios Oscar, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas otorgó el reconocimiento de Mejor Película a Parásitos en tanto que Bong Joon Ho recibió lo propio en la categoría de Mejor Director.

Al subir al escenario del Teatro Dolby tras el anuncio del premio a Mejor Película, la productora de Parásitos, Kwak Sin-ae, destacó: “Nunca imaginamos que esto sucedería estamos muy felices, siento que este es un momento muy oportuno en la historia en este momento, estoy sumamente agradecida y también expreso mi respeto por todos los miembros de La Academia por tomar esta decisión”.

Parásitos sumó los premios de Mejor Película Internacional y Mejor Guion Original; pese a que años anteriores el caso se había repetido el caso con filmes como Roma de Alfonso Cuarón, esta es la primera ocasión que un filme internacional consigue estar nominado en dichas categorías y a la vez recibe los reconocimientos.

En las categorías de Mejor Actor y Mejor Actriz, tanto Joaquin Phoenix como Renée Zellweger consiguieron el invicto a lo largo de la temporada de premios, caso parecido al de los actores Laura Dern y Brad Pitt, quienes recibieron el Oscar de Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actor de Reparto, respectivamente.

A lo largo de la noche y entre la presentación de las categorías, el Teatro Dolby fue testigo de las participaciones musicales de Elton John (quien recibió el Oscar a Mejor Canción Original); las intérpretes de “Elsa” (personaje de la cinta animada Frozen) alrededor del mundo con el tema Into the Unknown donde destacó la presencia de la mexicana Carmen Sarahí; entre otras.

El filme animado Toy Story 4 recibió el galardón a Mejor Película Animada toda vez que la cinta Jojo Rabbit del director Taika Waititi fue condecorada en la categoría de Mejor Guion Adaptado.

La lista general de los ganadores al Oscar, durante la edición número 92 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, es la siguiente:

Mejor Película: Parásitos del director Bong Joon Ho

Mejor Director: Bong Joon Ho Parásitos

Mejor Actriz: Renée Zellweger por Judy

Mejor Actor: Joaquin Phoenix por Joker

Mejor Actor de Reparto: Brad Pitt por Érase una vez en Hollywood

Mejor Actriz de Reparto: Laura Dern por Historia de un matrimonio

Mejor Película Internacional: Parásitos de Bong Joon Ho

Mejor Guion Adaptado: Jojo Rabbit de Taika Waititi

Mejor Guion Original: Parásitos de Bong Joon Ho

Mejor Fotografía: 1917 por Roger Deakins

Mejor Película Animada: Toy Story 4

Mejor Banda Sonora: Joker Hildur Guðnadóttir

Mejor Canción Original: (I’m Gonna) Love Me Again por Elton John, Lyric by Bernie Taupin

Mejor Edición: Ford v Ferrari de Michael McCusker and Andrew Buckland

Mejores Efectos Visuales: 1917 de Sam Mendes

Mejor Sonido: 1917 con Mark Taylor y Stuart Wilson como encargados

Mejor Edición de Sonido: Ford v Ferrari por el trabajo de Donald Sylvester

Mejor Cortometraje de Ficción: The Neighbor’s Window de Marshall Curry

Mejor Cortometraje Animado: Hair Love de Matthew A. Cherry

Mejor Dirección de Producción: Érase una vez en Hollywood Production Design: Barbara Ling; Set Decoration: Nancy Haigh

Mejor Documental Corto: Learning to skateboard in a warzone (if you’re a girl) de Carol Dysinger

Mejor Documental Largo: American Factory de Steven Bognar y Julia Reichert

Mejor Diseño de Vestuario: Mujercitas por Jacqueline Durran

Mejor Maquillaje y Peluquería: El escándalo por Kazu Hiro, Anne Morgan and Vivian Baker. México (NOTIMEX)