Pepe Aguilar afirma que no es tiempo de dividir a la gente

• A través de un Instagram Live el cantante aseguró que no sólo le importa lo perdido en las presentaciones pospuestas

El cantante Pepe Aguilar hizo una transmisión en vivo, a través de su cuenta de Instagram, para estar más cerca de sus seguidores, en esta etapa de cuarentena por coronavirus.

Todo iba muy bien, hasta que una persona le recriminó el hecho de que sólo se preocupaba por las presentaciones canceladas, situación que evidentemente lo incomodó y respondió que no es tiempo de dividir.

"Mira, le respondió, no nada más me preocupo por las presentaciones y los ingresos, no, para empezar me preocupo por el mundo entero, por todos los seres, porque ahora sé que si le va mal a alguien también me va mal a mí, que todos somos la misma cosa entonces no, no solamente estoy pensando en eso que quisiste preguntar, para nada", le dijo.

También le pidió que en estos momentos lo que menos se necesita es dividir. El cantante agregó: "Después de haber dicho eso, pues sólo te aclaró que de eso vivo, de eso vive mi familia, de eso come la gente que trabaja para mí, por supuesto que me interesa hacer los show y te garantizo que el chico que vende los seguros, le interesa seguir haciéndolo y el que está detrás de una tienda familiar, le interesa seguir vendiendo los productos para llevar comida a su casa, todo mundo estamos en esto, no escuches voces que quieren dividir y aprovechar este momento para meter cosas malas, en lugar de ayudarnos todos, la neta o no?", subrayó. México (NOTIMEX)