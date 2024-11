Percival Everett y Jason De León, de origen mexicano, ganan el National Book Award de EEUU

El escritor estadounidense Percival Everett ganó el National Book Award (Premio Nacional del Libro), uno de los premios literarios más prestigiosos de Estados Unidos, al mejor libro de ficción, mientras que el antropólogo de origen mexicano Jason De León obtuvo el de mejor libro de no ficción.

De León consiguió el premio por su obra ‘Soldiers and Kings: Survival and Hope in the World of Human Smuggling’, un libro en el que retrata la historia desgarradora e íntima en torno a la vida y la muerte de un coyote que se enamora y trata de dejar atrás el contrabando de personas entre México y Estados Unidos.

Visiblemente emocionado, dedicó el premio a los personajes que aparecen en su libro y a “todos los que están ahí fuera en los programas de migrantes tratando de llegar a fin de mes y tratando de hacer lo correcto mientras mantienen viva la esperanza”.

“No aceptaré el futuro estadounidense distópico de corrupción desenfrenada, muros fronterizos, misoginia, deportaciones masivas, transfobia, negación del cambio climático y toda esta otra basura que esta administración entrante (la de Donald Trump) quiere propagar”, apuntó el antropólogo estadounidense de origen mexicano y filipino.

De León es experto en estudiar el viaje de América Latina a los Estados Unidos de migrantes clandestinos que cruzan la frontera. Es profesor de Antropología y Estudios Chicanos y Centroamericanos y director del Instituto Cotsen de Arqueología de la Universidad de California en Los Ángeles.

El antropólogo logró imponerse en esta categoría a uno de los libros que partía como favorito, ‘Knife’, el relato de Salman Rushsdie de su asesinato fallido, que lo dejó tuerto.

El escritor estadounidense Percival Everett logró por su parte hacerse con el premio a la mejor obra de ficción con ‘James’, un libro en el que redibuja las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain desde la perspectiva de un esclavo fugitivo.

“Hace dos semanas, me sentía bastante deprimido y, para ser sincero, todavía me siento bastante deprimido, y al mirar todo esto, tanto entusiasmo por los libros, tengo que decir que siento algo de esperanza”, apuntó en la ceremonia de entrega celebrada en Nueva York el escritor, haciendo una referencia velada a los resultados electorales de las elecciones del 5 de noviembre que dieron la victoria a Trump.

Maestro del género satírico, Everett suele explorar en sus obras cuestiones de raza e identidad en los Estados Unidos. Es autor de ‘Erasure’ (2001), libro en el que se inspiró la película ‘American Fiction’, que en la pasada temporada de premios ganó varios galardones, entre ellos el Óscar a mejor guion adaptado para Cord Jefferson.

Los premios son entregados por la National Book Foundation y cuentan con cinco categorías: ficción, no ficción, literatura traducida, infantil y poesía, con cinco candidatos en cada una de ellas. Everett se impuso a Pemi Aguda, Kaveh Akbar, Miranda July y Hisham Matar.

‘Something About Living de Lena Khalaf Tuffaha ganó el premio de poesía; ‘Taiwan Travelogue’ de Yáng Shuāng-zǐ y traducido del chino mandarín por Lin King el de literatura traducida y ‘Kareem Between’ de Shifa Saltagi Safadi el de literatura juvenil.

La ceremonia celebrada en Nueva York ha estado presentada por la actriz, comediante y autora de bestsellers, Kate McKinnon.

W. Paul Coates, editor y fundador de Black Classic Press, recibió el Literarian Award de honor por “su destacado servicio a la comunidad literaria estadounidense” mientras que Barbara Kingsolver obtuvo la Medalla 2024 por Contribución Distinguida a las Letras Estadounidenses. Nueva York (EFE)