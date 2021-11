Premiadas por el Reina Sofia aseguran fue un reto traducir obras de mexicanas

Las traductoras Sophie Hughes y Andrea Rosenberg aseguraron que fue un gran reto traducir las obras de las escritoras mexicanas Fernanda Melchor y Aura Xilonen, durante una conversación virtual en el evento en el que el Instituto Reina Sofia de Nueva York les reconoció por ese trabajo.

Hughes ganó el primer premio, en el cuarto año de que se otorga el Premio de Traducción, por "Temporada de Huracanes" de Melchor mientras que Rosenberg fue la finalista por "Campeón Gabacho" de Xilonen.

"Esto fue un gran reto porque Fernanda Melchor usa el vernáculo de un sitio específico del estado de Veracruz que muchas veces no es entendible para personas que no sean de este estado", indicó en conversación con los miembros del jurado, los profesores Allen Young e Isabel Gómez, dirigida por la escritora Carmen Posadas.

Hugues señaló que está "contenta" con la traducción que hizo de la obra, -de la que se leyeron algunos extractos en el español original y en inglés-, de que la gente sintiera al leer su trabajo lo mismo que Melchor quería transmitir al escribir.

"Fue un gran reto porque no quieres que la gente se detenga y diga 'esto es una traducción' o 'no es el inglés que yo esperaba'. Intento ser fiel a lo que dice en la página" el autor, indicó.

Al anunciarse las ganadoras del premio de traducción, Hugues, británica, había señalado que obras como las de Melchor "no aparecen muy a menudo" y que este proyecto le había planteado "el reto de mi carrera".

Por su parte la estadounidense Rosenberg aseguró haberse sentido "intimidada" con el trabajo de traducir la obra de Xilonen pero al final, aseguró, sentirse "orgullosa, emocionada" por la traducción que le valió el reconocimiento.

"Sabía que me estaba preparando para un desafío bastante importante. Pero creo que, como la mayoría de los traductores, me divierto más con proyectos realmente difíciles. Siempre se siente un poco aburrido hacer algo que es fácil", indicó.

Rosenberg se fue a México para hacer la traducción de la obra.

"Estuve en Oaxaca, probablemente porque viví en Argentina durante años y no tengo mucha experiencia con México. Quería estar en México experimentando la lengua de ella estaba usando (en la obra)", indico durante la conversación en que respondieron preguntas de Posada.

El premio de traducción está dotado en 10.000 dólares.

El Comité Cultural y la Junta Directiva del Reina Sofía crearon este premio para reconocer la mejor traducción al inglés de una obra escrita en español con el objetivo de dar a conocer y fomentar el interés por la literatura en este idioma en Estados Unidos. Nueva York (EFE)